報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】Avalon Organics® 有機薰衣草滋養護理套裝

試用專員：Chui Ting Leung

我收到既係Avalon Organics 有機薰衣草滋養護理套裝，試用左幾日，係時候寫返個試用報告，先講下沐浴露，我本身手腳皮膚比較乾，用左幾日，少左乾燥痕癢既感覺，冬天就到，應該滋養效果會更加明顯。

另外洗頭水我覺得只係正常發揮，只係合理效果，我本身頭髮比較毛躁，改善左少少，唔太明顯，但係套裝沒有護髮素，比較奇怪，如果洗頭水配護髮素為一套試用，比較正常吧。

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試用專員：Luk Dewitt

Avalon Organics therapy.thickening shampoo. 強根健髮維B生物素有機洗髮露

首先感謝topick給我這機會試用了這麼好用的品牌.第一次試用這品牌一段時間,不看成份表便猜到它成份很天然.因為當我擦頭皮時.它的泡沫並不多而且很幼細,然後固意握緊拳頭結果也是一樣,泡沫一樣少.可見它沒怎麼加入大量化學起泡劑!那表示不會太傷頭皮.味道和感受十分清涼,應該是加入了一些草本成分刺激頭髮生長,洗完過後頭髮很乾爽.最後自行試了PH值是5左右.我想用完後會再買的!

Avalon Organics,nourishing lavender bath & shower gel 沐浴露，滋養薰衣花草

這shower gel我更驚喜!它竟然比洗髮水更少泡沫!這味道像薰衣花草油.而不是薰衣花草香精.洗完皮膚很滑.然後看到包裝寫上"sulfate free"難怪用後有很滋潤的感覺,最後自行測試PH值.結果也是5左右.非常好.

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試用專員：Cherry Lo

很喜歡淡淡的薰衣草香味，讓人有放鬆的感覺，洗髪水泡沫唔多, 過水好快就清洗乾淨，由於成分天然不含矽靈，所以不用擔心化合物殘留在頭髮。

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試用專員：Wong Jacky

洗髮水：

我本身髮質都係中性，而且平時習慣會落髮蠟維持造型，基本上出完街就會覺得好‘痴笠笠’，所以我對洗頭水既潔淨及去油脂能力十分有要求， 今次試咗Avalon Organics® 有機薰衣草洗頭水，發現佢既去油脂功效好明顯，搓幾吓已經好易起泡，而且明顯感受到洗完頭好乾淨，頭皮冇晒油，仲有少少悍。仲有另一點抵讚就係，薰衣草味係淡香而持續得耐，我沖完涼瞓，第二朝仲聞到薰衣草味，但又唔係太濃烈，男士用都合適！

沐浴露：

薰衣草味沐浴露都係潔淨能力十分好，一搓就起泡，而且淡香味，男女都接受到，我計過，沖涼後，香味可維持4小時！

總結：我試用完後都會買返嚟用，推薦指數：8／10

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試用專員：Lam Sze Man

今次試用嘅係「Avalon Organics® 有機薰衣草滋養護理套裝」。吸引我試用嘅主要原因係佢嘅有機成份。

「Avalon Organics® 薰衣草滋養洗髮露」無加入一般常見嘅化學物 (例如矽靈及甲醛等)，第一次試用，就覺得效果非常理想。洗髮露非常容易起泡，讓頭髮好徹底咁洗乾淨，好似進行咗一次深層清潔，除去之前殘留0係頭髮上嘅化學物，髮型都回復自然。

另外，「Avalon Organics® 薰衣草滋養有機沐浴露」嘅啫哩質感好有驚喜，感覺好清爽同清新。呢款有機沐浴露更加散發住陣陣淡淡嘅薰衣草清香，感覺非常天然。

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試用專員：Niky Ng

之前係消委會洗頭水測試報告見到推介呢個牌子，有安全認證肯定係用天然成分，所以我一直都好想試下，今次終於有機會啦！

洗頭水味道比較似薄荷葉，用完好清爽唔會好快就笠，感覺好似做咗深層徹底清潔咁，用咗幾日個頭好乾爽好舒服，頭皮冇再起紅或者粒粒，相信都可以減少甩頭髮。

而薰衣草沐浴露嗰個感覺好舒緩，香味好自然唔會好假，用完成個身好放鬆而且好乾爽，但又唔會覺得皮膚好繃緊，反而會覺得好保濕，瞓覺嘅時候都全程聞到薰衣草味，感覺好安心好快得瞓著！

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試用專員：Sabrina Lau

生完小朋友後，我頭皮都好易敏感好痕好乾，仲會有時見到好多頭皮，用錯洗頭水紅痕腫仲好易生頭瘡，好困擾😮‍💨用過好多坊間話滋養頭皮既洗頭水，都宣告無效！

直至前排我試用左Avalon Organics有機薰衣草滋養護理套裝，頭皮開始有改善吾會好似好多胡椒粉係個頭度，紅既範圍都開始少左👍🏼好開心阿！配合埋沐浴露，全日番工湊女聞到都覺得身心寧靜😝

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今次我試用左Avalon Organics呢個牌子既洗頭水同沐浴露，佢地全部產品均以有機蘆薈葉汁取代純水為主要基底成份。有機蘆薈葉汁含豐富的維他命、礦物質、酵素、氨基酸及 蛋白質， 深具舒緩及修護功效，從頭皮、髮絲到臉部肌膚一併保養。

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薰衣草精油並加入藜麥蛋白，蘆薈及植物萃取物，淨化和煥活乾燥的肌膚

薰衣花草的舒緩香氣使身心份外寧靜，令沐浴變成一種享受

NSF認證，含有機成份

無GMO，不經動物測試

不含防腐劑、合成色素和香精

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試用專員：Lyvia Cheung

用了此產品後，我的濕疹頭皮情況大大改善。因此產品是天然有機，無矽不刺激，滋潤又鎖水，能同步清潔及護理我濕疹頭皮及肌膚，潔淨和滋養每一根髮絲，皮膚唔再乾燥痕癢泛紅，是我濕疹皮膚「最佳潔護品」。

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試用專員：Michael

我使用此產品後，能改善治療頭皮屑及頭髮稀疏的問題，深入修護染燙受損的頭髮，保濕鎖水，令髮絲光澤不毛燥，溫和地幫我清潔頭髮上的油脂污垢同時強韌髮絲。洗髮露無矽，無SLS，溫和護理頭皮，讓我的髮絲綻放自然亮麗的光澤。

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試用專員：Lily Kwan

因為本人在上年5月20日在屯門醫院誕下可愛的小公主。 之後一直都係在職婦女， 加上自2019年社運及2020年疫症肆虐下， 令我也有很重的經濟壓力。 每次洗頭後， 發現頭髮一叢一叢的掉下來， 頭髮開始稀疏。

因此， 試用Avalon Organics®強根健髮防掉有機無矽護理套裝，成份天然， 改善了脫髮的煩惱，令我擁有一頭烏黑濃密的頭髮陪著我可愛的小公主一起成長啊！

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試用專員：May

皇牌強根健髮維B生物素有機洗髮露

呢支皇牌洗髮露我用左1星期. 佢就幫我解決之前既頭髮問題. 佢既生薑精油，可有助煥活毛囊休眠期, 佢有效鞏固髮根、強健髮絲, 之前成日掉髮既問題得到改善. 頭髮亦變得有光澤. 更柔順. 毛燥都少左. 洗完唔會有笠既感覺. 佢既性質溫和. 我幫屋企既小朋友洗頭都係用佢架



Avalon Organics - 薰衣草沐浴露

另外呢支沐浴露真係好香. 沖完涼d開味仲keep 到. 成個人香噴噴. 佢不含化學香料及色素、SLS、防腐劑、基因改造成份,成份天然可以安心使用. 除此之外薰衣草有助鬆弛神經, 令人身心舒暢. 沖完涼之後皮膚Q彈柔滑. 肌膚充滿水份. 同樣沖完唔之後唔會笠. 最鍾意就係佢既薰衣草味

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試用專員：Suk Ying Cheung

Avalon Organics強根健髮防掉有機無矽洗髮露洗起來好清爽，清潔效果亦好好，即使頭髮有造型產品，洗兩次就好乾淨唔不殘留，沖洗起來非常容易，雖然洗後清爽但唔會有澀澀嘅手感。

Avalon Organics薰衣草滋養有機沐浴露嘅質地清爽，薰衣草嘅氣味好好聞，自然清新，沐浴露用嘅時候泡泡細緻綿密，但唔會好誇張，沖完涼皮膚感到保濕咗而唔乾燥。

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試用專員：Cheung Laikwan

Avalon Organics ®強根健髮防掉有機護髮套裝，最能改善我掉髮問題，由於我感染新冠病毒後，所帶來問題是頭髮脫落，此最為困擾我，即使不同系列洗髮露都不能有效改善此問題。當使用此產品數天後，我發現我的髮絲更豐盈，亦明顯減少了頭髮脫落問題，因為此系列洗髮露加入生物素、鋸棕櫚及藜麥蛋白，有助刺激頭皮，促進頭髮生長，提供健康髮絲所需的營養，而且天然溫和成分包括提取自天然薰衣草精油、藜麥蛋白、維E及蘆薈等，有效滋潤我的頭髮及頭皮，強化及保護髮絲，全面提升我髮絲的柔軟度及光澤。

Avalon Organics系列沐浴露將薰衣草精油、藜麥蛋白、蘆薈和植物清潔劑結合，能夠滋養我特別乾燥的皮膚，而薰衣草香氣具舒緩作用，可鎮靜身心。

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試用專員：Chan Kris

試用過 Avalon Organics® 強根健髮防掉有機無矽護理套裝後，覺得洗頭水味道好好聞，好容易就起到泡，而且好易沖走泡沫，洗完頭感覺非常乾淨，不過防脫髮效果未有明顯看到，始終只用了一星期，不過會持續使用，希望見到效果。

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試用專員：Wong Hoiman

因剛剛電完髮一星期就試用到Avalon Organics® 嘅洗頭水，就測試到同我平時用開嘅洗頭水有明顯嘅分別。用完Avalon Organics® 洗頭水之後髮質都偏柔順，洗完頭後我用少少髮油就可以，而且感覺好乾爽，普通份量就可以徹底洗乾淨啲髮泥。至於沐浴露，跟洗頭水一樣感覺清爽，但又不會太乾燥。兩個產品都有淡淡嘅薰衣草香味，很清新。

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試用專員：Tracy Au

Avalon Organics® 有機薰衣草滋養護理套裝含有薰衣草精油，可清潔和深層滋養每一條頭髮，很適合我的乾性髮質使用。另外，護理套裝不含起泡劑及矽的化學物質，持續使用含起泡劑成分的洗頭水及沐浴露會刺激皮膚及頭皮，造成敏感及痕癢，而矽的化學物質會令頭髮變得厚重，影響髮型外觀。洗頭水及沐浴露都散發出淡淡的薰衣草清香，味道又不至於太過濃烈，香氣配方調配得剛剛好。我對這套Avalon Organics® 有機薰衣草滋養護理套裝十分滿意。

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試用專員：Lee YW

早前抽中參加Avalon Organics® 有機薰衣草滋養護理套裝既試用活動 收到枝Avalon Organics® 薰衣草滋養洗髮露 11 oz + Avalon Organics® 薰衣草滋養有機沐浴露 355毫升

首先之前都知道呢個牌子既所有產品都係以有機蘆薈葉汁代替純水做基底 覺得好特別！ 本身以為枝洗髮露既質感係會杰d但佢係有d似蘆薈凝膠咁比一般洗頭水摸落感覺稀少少 但佢非常易起泡 而且泡泡非常綿密幼細 有驚喜！味道方面係淡淡地既薰衣草味 洗完後頭髮唔會太香 近聞先聞到少少香味 唔知係咪因為薰衣草精油 洗完頭個人感覺放鬆左 同比較好瞓 冇諗過洗個頭真係可以幫助入睡

沐浴露都一樣係淡淡地味 泡就少過枝洗頭水 沖完涼聞唔到個身有香味但洗完唔乾 洗得乾淨 沖完涼皮膚唔會啜手

用左一星期多少少 都算唔錯既 用左之後個頭感覺係冇咁易出油 清爽左

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試用專員：Cannis Ma

試用了Avalon Organics的薰衣草洗頭水，有淡淡的薰衣草香味，放在手中不覺有泡、之後加水起泡放上頭髪隨即有豐富綿密的泡沫，過水之後感覺很清爽乾淨。

試用了Avalon Organics有機薰衣草沐浴啫喱，

倒上手有淡淡的薰衣草香味、塗抹上皮膚雖然泡沫不多，但過水後感覺很清爽乾淨、毛巾抹身後皮膚也保持濕潤唔會乾崩崩。其質地、氣味和包裝跟同系列的洗頭水非常相似。令人很易弄錯。

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試用專員：Fei Suet Tang

Avalon Organics 產品打開有清新薰衣草香氣，係天然冇加工嘅味道，非常有信心保證，汽頭水容易起泡過水後頭髮唔會打結，沐浴露亦都不令皮膚繃緊，冲完涼由頭到腳都俾薰衣草嘅香味包住，感覺好Relax個人放鬆曬，連瞓覺都特別淋，叉足電第二日精神奕奕感覺做事都特別順利！

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試用專員：Chong Candy

Avalon organics用了頭髮好順好滑好彈，頭髮脫離小了，以前一脫一堆，現在只脫離幾條仔，頭髮重光滑亮麗左，我喜歡每天洗頭，所以用了幾次已經感覺頭髮好順好滑，陣味又香噴噴，弟2天睡醒頭髮重好香噴噴，我最喜歡耐香洗頭水，行出街隔離果人問我用什麼洗頭水，很好用

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試用專員：Tai Pang

用左 Avalon Organics 有機薰衣草滋養護理套裝，整體表現良好，成分另人放心，可以溫和清潔同時舒緩頭皮敏感，頭皮少了敏感痕癢，頭皮不適發麻的感覺不再出現。洗頭時不會有好誇張的泡沫，但打起的泡沫也足夠容易洗乾淨頭皮與頭髮，洗頭時配合簡單的按摩手法，感覺每個頭髮毛囊也被照顧到，洗去頭油污垢同時注入營養，有機薰衣草成分讓頭髮有返啲營養足夠保濕，頭髮多左順滑少左打結情況出現，摸上去也沒有好焊好鞋的感覺，而且味道清香天然令人放鬆減壓，帶住薰衣草香味嘅頭髮特別容易入睡！

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試用專員：Keira Ng

洗頭水和沐浴露的薰衣草香味令人感覺很放鬆，忙碌一天後彷彿洗走一天的疲倦，當晚更加安神好入睡。有機也是一個很大的賣點，令人感覺成份更安全天然。可惜容量比較少，感覺很快便會用完，而且也沒有比我平時用的洗頭水和沐浴露更加滋潤。

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試用專員：Kkris

用過有機薰衣草滋養護理套裝後十分喜歡，因為本身已十分喜歡薰衣草味的產品，加上薰衣草滋養洗頭水非常補濕，洗頭後感覺柔順，用後頭髮有光澤，梳起來亦很順滑，另外，不得不讚的是薰衣草滋養系列的洗頭水及沖涼液氣味很好聞，聞起上來令人放鬆，非常喜歡這款產品。

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試用專員：Fiona Chan

我使用Avalon Organics洗髮露之後,我覺得有助刺激頭皮，從髮根至髮梢清潔和滋養頭髮,幫助強韌頭髮,促進頭髮生長，提供健康髮絲所需的營養。希望用後能鞏固髮根強健髮絲，防止頭髮脫落，令髮絲更健康豐盈。用後感覺不錯,會繼續用這洗髮露。

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試用專員：Chan Luna

今次試用咗有機薰衣草滋潤護理系列。 佢聞落唔太濃烈，香味啱啱好， 唔會搞到我鼻敏感不停打乞嚏，仲有陣淡淡檸檬味添! 而且用咗佢沖涼洗頭之後明顯感覺到皮膚冇咁乾，癢癢大大減少，細紋越嚟越淡，非常滋潤。頭髮亦都冇再開叉乾燥， 而且清潔力幾好，洗頭後過左成日仲keep住清爽。屋企人頭皮敏感用後都有改善。我特別欣賞佢唔係用泵嘅包裝，用淨少少嘅時候只要成個樽反轉就可以用埋最底嗰啲，唔會造成浪費添!

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試用專員：Yeuk Lan Poon

從手袋中取出Avalon Organics 有機薰衣草滋養護理套裝，輕輕地扭開洗頭水的瓶蓋，薰衣草的香氣淡淡地從瓶中冒出來，令人心曠神怡。接著輕柔地扭開沐浴露的瓶蓋，薰衣草的香氣濃濃地從瓶中冒出來，令人豁然開朗。

興奮地帶上Avalon Organics有機薰衣草滋養護理套裝進入浴室洗頭和洗澡，取出適量的洗頭水放於掌心上再加上一些水輕輕按下然後放上頭上緩緩按摩，薰衣草鎮定與安神的作用能夠得以發揮，使心緒不寧的心靈得以平復。將適量的沐浴露傾倒於濕透的沐浴棉上再輕輕地洗刷疲倦的身驅，薰衣草濃烈的香氣與鎮定安神的作用再一次強勁地發揮得淋漓盡致。

Avalon Organics有機薰衣草洗頭水和沐浴露冲洗過後並不會令地板濕滑，而薰衣草的香氣亦能於頭髮和肉體上維持一段頗長時間，給身邊的人如沐春風的感覺，謝謝你們！

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試用專員：Chan KW

試用過 Avalon Organics® 強根健髮防掉有機無矽護理套裝後，覺得洗頭水味道好好聞，好容易就起到泡，而且好易沖走泡沫，洗完頭感覺非常乾淨，不過防脫髮效果未有明顯看到，始終只用了一星期，不過會持續使用，希望見到效果。

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試用專員：Yan

美國有機護理品牌Avalon Organics 主張天然 溫和認證配方 蘊含超過70%有機成分 重點係加入有機蘆薈葉汁 能有效修護及滋養頭髮

純淨天然配方 能修護頭髮 提供全面呵護 捍衛秀髮健康

用後順滑唔笠 不太乾 有滋潤感覺

安全有效 無添加有害化學起泡劑

拒絕使用動物測試

滋養薰衣草沐浴露 溫和清潔 滋潤乾燥肌膚 配上有機植物成分和精油 深層滋潤 讓肌膚感覺柔軟 採用非轉基因成分製成

性質溫和 一家大小都適合

最喜歡產品有陣陣有機植物嘅清香 淨係聞都已覺很清新舒服

瓶子用上回收物料

試用專員：Once Tsoi

我收到的試用裝是Avalon Organics強根健髮維B生物素有機洗髮露和Avalon Organics沐浴露(滋養薰衣花草)

Avalon Organics強根健髮維B生物素有機洗髮露

洗髮露不像我平常用的洗髮露有強烈的香味，可能是有機的原故，用的都是天然的成份，所以聞起來只有淡淡的天然清新香味。

我持續使用了一星期，感覺頭髮真的強韌了，每天的脫髮量也感覺大大減少了，頭皮感覺也健康了。

Avalon Organics沐浴露(滋養薰衣花草)

它比平常用的沐浴露少泡，我的皮膚是極度乾燥和敏感的，這個沐浴露用起來非常溫和，完全不會刺激皮膚，皮膚乾燥的情況也有改善，會持續使用。

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試用專員：

我試用這款是可以強根健髮防掉髮的洗髮水。我孩子3-4個月大的時候，發現產後掉髮問題很嚴重，隨時隨地都會掉頭髮，平時用手一梳都有4-8條頭髮出現。當我發現脫髮問題頗嚴重時，都有買韓國出名牌子的洗髮水，但是好像效果不大。當我收到這款產品試用時，都抱住試一試的心態，我現在用了差不多2星期，開始用的首幾日已有明顯效果，脫髮的數量已有減少，起碼用手一梳甩頭髮/床上所見的頭髮問題基本沒有/減少，有產後脫髮問題可試下。

薰衣草滋養沐浴露: 我試用後覺得皮膚都幾潤，起碼用後不乾燥。而且泡泡數量不多，清洗快及容易。

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試用專員：Fung Lai

用咗幾日呢支洗頭同埋護髮嘅套裝感覺頭髮好似潤滑左同埋唔知係咪心理作用感覺到好似甩少咗頭髮而頭髮比以前潤滑我會繼續使用

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試用專員：Tam

試用Avalon Organics薰衣草滋養洗髮露後，發現

實現髮絲的柔順輕盈感，若本身髮絲屬於毛躁感，就可使用這款洗髮精，此外這款洗髮精以蘊含薰衣草精油，藜麥蛋白，蘆薈，巴巴蘇油和維生素E，藉由精油香氛在洗髮的同時，療癒疲憊的身心靈！

加上因為不含矽靈及色素、溫和弱酸適合全家人使用，洗後可感受到秀髮與頭皮的清爽與潔淨，洗後髮絲根根分明不乾澀！而且為頭皮注入養分並且讓秀髮蓬鬆盈潤，不含矽靈、動物性原料、人工色素，再使用上更放心！

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試用專員：Lau Man Suen

一直都會著重頭髮的護理，特別係髮尾。所以用會保持頭髮光澤度又滋潤的護髮素同洗頭水就最岩，Avalon Organics就幫到我！咁就可以有一把健康又有光澤的烏黑秀髮。頭髮護理真係非常重要，有邊個人願意自己嘅頭髮好似一堆枯黃、開叉、毫無生氣嘅禾稈草呢！我自己都覺用完Avalon Organics®強根健髮防掉有機無矽護理套裝,d頭髮愈來愈有光澤，成日俾人讚頭髮靚,成分天然又清爽。用佢洗走哂頭髮嘅毒素，仙氣仲唔無限擴散！

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試用專員：Ai Chan

試用了 Avalon Organics®強根健髮防掉有機無矽護理套裝一段時間，純素配方，加入了生物維生素、鋸棕櫚、藜麥蛋白和維生素 E，睇得出專為護養健康強健頭皮及頭髮而調配，短時間用最明顯睇到洗頭後去水位及地上不再怖滿頭髮，甩頭髮嘅情況明顯，即使係梳頭也不再是一地都係頭髮，而且頭皮敏感也有改善，以前有時出現的刺刺感覺沒有了，泛紅情況也有改善。最開心係以前set頭夾頭髮稍為拉扯頭髮頭皮已經好痛，現在頭皮健康改善了稍為拉扯不再有明顯刺痛。至於幼髮變強韌粗壯相信要再用幾個月先睇得出效果，但我幾相信會這效果，因為頭皮健康自然生出嚟嘅頭髮會強韌順滑有光澤！

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試用專員：Chinesepein

我的 Avalon Organics®強根健髮防掉有機無矽護理套裝是成分好天然，溫和潔淨又保濕滋潤。未用前我已經有脫髮問題，不單止平時梳頭沖涼丟髮，連睡覺枕頭都不時找到一堆頭髮，已經困擾左我好耐。試用了強根健髮防掉有機無矽洗頭水，頭皮洗得洗淨卻不會好乾燥，因為去油太勁的洗頭水會令我覺得好焊反而唔舒服容易發癢，這款洗頭水卻剛剛好，洗得清爽又有足夠保濕滋潤，而且甩頭髮一日比一日少，頭髮自然柔順沒有毛燥卻沒有矽靈那種假滑感覺，少了開叉問題，洗完又有清新香氣，一定會回購！

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試用專員：Wong S

試用過 Avalon Organics® 強根健髮防掉有機無矽護理

大約兩星期，洗頭水好好用，洗得好乾淨，髮根感覺不油膩，最令我驚喜是梳頭時掉髮少了，防脫髮效果是有的，吸引到我想持續使用，另外，薰衣草沖涼液聞起來非常香，氣味令人好放鬆，十分推介。

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試用專員：Wong Brent

洗頭水：

香味清新，洗後頭皮十分清爽。 平時可能朝早洗完頭，到夜晩已經出返啲頭油。但用完呢隻冇再有以上情況。目前只係用咗幾日，未知防脫髪效果如何。

沐浴露：

好香薰衣草味，洗後成日都好乾爽，香味亦持續好耐。美中不足嘅係佢唔係吱出嚟嘅個種，用起嚟麻煩少少。

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試用專員：Lo Ivan

男人踏入中年，最擔心就係脫髮危機，影響容貌之餘，自信心都減低。

使用Avalon Organics®強根健髮洗頭水，含有生薑成分，令洗頭時精神為之一陣，幫助睡眠和改善髮質，吹完頭後感覺頭髮比較有彈力。

再加上套裝包埋香薰有機沐浴露，含薰衣草味道加少量柑桔皮既質地，查上身後感覺好大自然，沖身後芬芳撲鼻。

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試用專員：YS Chan

已使用Avalon Organics®強根健髮防掉有機無矽護理套裝兩個星期，感覺使用後頭皮和頭髮都十分清爽，但又不會太乾燥或出現很多頭屑，亦沒有敏感情況出現。頭髮易出油人士應該很適合用。使用後頭髮都順滑有光澤，少了打結及開叉情況。但使用後脫髮問題感覺沒大改善，可能需要使用更長時間，或配合它的護髮素使用。另外茶樹、薄荷、洋甘菊氣味和諧及天然，怡人清香。會繼續使用，並推介親友使用。

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試用專員：Tracy Leung

今次好榮幸可以Avalon Organics®強根健髮防掉有機無矽護理套裝，拿到試用的週末，我就分別使用洗髮露 及沐浴露露來好好對待我的頭皮與皮膚，好好放鬆一下。第一次使用洗髮水及經過一週疲勞，頭皮真的感到很緊繃，很安慰的是洗髮水和沐浴露香氣都自然清新地讓人舒心，

然後洗後的髮絲很柔順，在吹頭髮的時候還可以再感受一次自然成分散發出來微微的香氛，用完沐浴露身體也不繃緊，值得推介。

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試用專員：Fi Lei

本身自己一直都受掉髮困擾，而且成日補染頭髮，變得愈來愈脆弱。今次試用左Avalon Organics® 薰衣草滋養洗髮露，有薰衣草精油味道舒服，而精油成份可以滋潤髮絲，感覺柔順左。配合Avalon Organics® 薰衣草滋養有機沐浴露一身薰衣草香氣，不但有效鬆弛神經，紓緩煩惱壓力、幫助入眠，非常啱瞓得唔好的我。

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試用專員：Man Tsz Ying

多謝抽中試用有機薰衣草滋養護理套裝，我之前洗完頭髮都會覺得頭皮乾乾地，仲會有少少痕，髮尾毛躁，但用左呢款洗頭水，我感覺到頭皮清爽左好多，痕既次數都減少左，而且我覺得甩少左頭髮，我只係用左5日左右就見到效果，而且呢款薰衣草味真係好香，聞落都令人覺得好舒服。再講沐浴露，我覺得用完之後啲皮膚冇咁乾，但都係要搽啲保濕乳液，因為沐浴露都係薰衣草味，所以用完都係聞到身體上有陣好香既味，整體黎講，我覺得洗頭水同沐浴露都好好用，幫助到我解決啲頭皮問題。

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試用專員：Eric WO

很幸運今次試用Avalon Organics 有機薰衣草滋養護理。我本身的皮膚有些敏感，所以很選擇沐浴露和洗頭水時，都十分小心，今次見是有機產品，本著一時無防的心態。

先說成分 - 取之於有機植物無有害的化學物質；氣味 - 薰衣草，芳香和提晨，很岩我；沖完涼和洗完頭的感覺 - 舒服和滋潤，good；再看埋價錢 - 幾十元一枝，價錢都算大眾化（以前覺得有機產品很貴，現在有所改觀）。