【我和TVB的故事】 黎諾懿與「電視迷」食店老闆互動　走訪各地發掘感人故事

▲ 黎諾懿同張老闆有著一樣嘅理念，唔怪之得咁好傾。

無綫在昨晚（11月7日）播放名為《我和TVB的故事》系列宣傳短片，發掘五個與TVB有關的人和事，從而帶出過去55年與香港市民、甚至海外華人建立了緊密關係的TVB，如何為TVB本地及海外支持者，開啟不一樣的精彩人生。

是次五個故事主角各有特色，昨晚打頭陣現身的是之前憑《星空下的仁醫》中的精彩演出、贏盡正評及關注的印度裔香港演員Bitto。

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TVB劇集角色反映人生

Bitto小時候在九龍城長大，初期由於自己及父母都不會講廣東話，加上其他問題，令Bitto對自己的「香港人」身份一度存疑。

自小已是TVB忠實觀眾的Bitto，靠著日日黐住《歡樂今宵》學會廣東話，及收看《都市閒情》學煮廣東餸，逐步融入香港文化及生活。

難怪Bitto受訪時笑言TVB讓他成就了今天的自己，並覺得TVB無數經典劇集中的角色，都是現實生活寫照：「《大時代》就算你今時今日再翻睇，嗰啲嘢套番落依家啲人度，都係講得通嘅，原來香港係有好多丁蟹。TVB唔同嘅電視劇，有唔同嘅人物同角色，全部都好似反映緊我哋嘅人生。」

▲ Bitto細細個已經係TVB忠實觀眾，仲睇《都市閒情》學煮餸。

TVB忠粉

另一位系列宣傳短片的主角為食店老闆張顥曦，當初為了保存香港街頭小食文化，選擇於旺角開店賣地道小食，為了滿足食客更廿四小時營業。

他說：「我相信電視汁撈飯呢樣嘢，喺香港人心目中係唔會消退架」，身為電視迷的張老闆，每年都要坐定定看台慶及香港小姐競選，追劇更是指定動作：「睇電視開心吖嘛，特別係啲處境喜劇，我個仔三歲見到我，都識得走埋嚟問：『爸爸你笑咩呀？』」

顥曦的店是TVB台前幕後的深宵食堂，除了龔嘉欣、李佳芯、楊卓娜等曾到訪該店醫肚外，拍攝當日，一班《愛‧回家之開心速遞》演員及黎諾懿，亦前後腳現身食店品嚐美食兼與老闆打牙骹。

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一起為夢想追夢

諾懿與顥曦之前更因為無綫話題劇《BB來了》有過深刻的互動，對於與一班電視從業員建立了很好的緣份，顥曦坦言是一種動力，因為有人與自己一樣為了追夢默默付出，對此諾懿亦甚表認同：「我哋都係為大家服務，食得開心，睇得開心，咁我哋就開心！」

另外三位系列短片主角還有玩具收藏家Daniel Chan、曾參加TVB《我係小廚神2》比賽、並立志畢業後投考藝員訓練班成為TVB演員的Mandy，及在悉尼土生土長、靠著TVB劇集及節目學習如何讀寫中文的澳洲籍華人KOL Amelia，他們每個故事雖然平淡，但每一個也散發著對電視及香港文化的熱愛。

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