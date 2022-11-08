【青嶼連接路】政府擬馬灣以南建5.2公里行車線　目標2033年或之前通車

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政府擬在現有的青嶼幹線南面，建造一條約5.2公里長的青衣至大嶼山的連接路，目標2033年或之前通車。路政署工程管理組長（青衣至大嶼山連接路）杜錦標今早（8日）在電台節目指，現時設計是於馬灣以南建一條約5.2公里、與青嶼幹線平衡的行車線，較以往提出的走線較可行，又指連接路落成後將有效分流青嶼幹線的車流。

據路政署提交予區議會的文件，當局建議在現有青嶼幹線的南面建造約5.2公里長的青衣至大嶼山連接路，以最直接的走線連接大嶼山及青衣。其初步走線包括分別橫跨馬灣航道及汲水門航道的兩座跨海大橋、青衣連接處，以及北大嶼山交匯處。

路政署工程管理組長（青衣至大嶼山連接路）杜錦標表示，相關建議是用於應付新界西北同大嶼山逐步發展，又提到政府未來會有一系統工程，包括將新界西北地區與大嶼山連接的11號幹線，配合擬建的連接路，將形成連接市區的新道路幹線。

杜錦標又指，現時的行車線位於馬灣以南、與青嶼幹線近乎平衡，大橋主跨度為1.4公里，較以往方案的1.8公里有所降低，現時方案建造時間將較短，較為可取。

被問及為何不能擴建現時的青嶼幹線，杜錦標表明無法擴闊青嶼幹線，而新的連接路東西行對稱，各有3條行車線，料每小時每個方向可乘載車流量達4700架次車輛，不過，據當局估算，2036年連接路在早上繁忙時間，車流量也只會達可乘載車流量的一半。他亦相信，連接路落成後，可有效分流青嶼幹線的車流。

立法會議員陳紹雄在同一節目指，政府早前曾諮詢議員意見，期望當局可加快興建，也可考慮採用組裝合成，讓新連接路盡早落成，令新界西北的居民不需要忍受塞車，「目標慳得一年得一年。」

▲ （區議會文件）

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責任編輯：江麗盈