史提芬史匹堡執導半自傳電影　《法貝曼：造夢大師》 有主問鼎奧斯卡大熱

▲ 《法貝曼：造夢大師》

殿堂級導演史提芬史匹堡（Steven Allan Spielberg）相隔逾20年再度自編自導自傳電影《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans），將於12月29日在香港上映，12月17日起優先場。

影片由米雪威廉絲（Michelle Williams）、保羅戴路（Paul Dano）、薛夫洛根（Seth Rogen）等參演，並邀電影巨匠大衛連治（David Lynch）客串演啟發史匹堡的名導演尊福（John Ford）。

▲ 保羅戴路（左）

有望奪奧斯卡

此片早前於多倫多國際電影節（TIFF）全球首映，並獲最高殊榮「觀眾票選大獎」（People's Choice Award）。

曾獲此大獎的電影被視為奧斯卡金像獎頂頭大熱，過往許多得主如《綠簿旅友》（Green Book）、《浪跡天地》（Nomadland）、《星聲夢裡人》（La La Land）、《被奪走的12年》（12 Years a Slave）等，都能在奧斯卡再下一城。

▲ 米雪威廉絲

史匹堡半自傳

《法貝曼：造夢大師》是史匹堡半自傳，講述少年森美受家人薰陶之下，愛上電影這門藝術，並由他以8mm菲林攝影機製作不同電影短片作開端，再遇上啟迪他的人和事，展開跌跌碰碰的追夢之旅。

這段故事啟發自史匹堡個人經歷，映照出他當年首度涉獵電影世界的壯志與挫折；觀眾亦可從中窺探這些經歷，如何影響他日後拍出《大白鯊》（Jaws）、《E.T. 外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）、《侏羅紀公園》（Jurassic Park）、《舒特拉的名單》（Schindler's List）及《雷霆救兵》等等經典鉅片。

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史匹堡憶述製作《林肯》（Lincoln）時，編劇東尼古舒拿（Tony Kushner）就像他的心理治療師，聽他傾訴童年回憶，直到疫情期間，史匹堡才下定決心把自己的人生搬上大銀幕，為的是藉由作品來解開自己的心結。

他更透露，戲內的8mm菲林短片均是由他親身拍攝，他笑言：「我為這部電影所做的幕後素材，遠好過我在森美那年紀拍的電影。」