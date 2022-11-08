【復常之路】江玉歡質疑團進團出成效　與其不斷豁免倒不如加快放寛

▲ 江玉歡質疑團進團出成效，與其不斷豁免倒不如加快放寛。（資料圖片）

港府本月內將推出入境旅行團針對性安排，「團進團出」的旅客持黃碼可到主題樂園等表列處所、並在指定餐飲處所的分隔區域用膳。立法會議員江玉歡指，「團進團出」真正成效未知，而香港最出名的「在鬧市搵打卡點，行到邊買到邊食到邊」，也非「團進團出」做到。

江玉歡今（8日）在社交平合表示，「團進團出」為旅遊業走出一小步，但她質疑現今世代，還有多少人喜歡跟「鴨仔團」，或喜歡做足三天「幪面超人」遊香江。

她認為本港很想和國際接軌，每舉辦一次國際盛事和活動，似乎就會有特別的防疫安排，希望政府當局解釋清楚豁免背後的法律理據和邏輯，免市民誤會。她建議與其要不斷豁免，倒不如加快「0+0」或更全面放寛。

江玉歡又認為，主要防疫條例第599章及其下的規例，據其名適用於預防及控制，預防及控制措施的種類及寛緊應有分別，若疫情已受控制，措施需要的也只是針對預防而設。

我們不會用較嚴緊的控制措施和手段來用作預防疾病。殺雞豈用牛刀？

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責任編輯：李榮忠