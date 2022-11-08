【珍寶海鮮舫】指珍寶及太白海鮮舫公司涉違協議　船廠入稟追480萬及要求交船

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船廠公司日前入稟高院，指於5月與持有珍寶及太白海鮮舫共4艘船的公司簽訂協議，以共4港元購入4艘船，並須由賣方公司支付共540萬元船舶處理費。惟賣方公司支付60萬元訂金後，即發生珍寶海鮮舫入水沉沒一事，其中持有珍寶海鮮舫之公司稱有關協議已自動終止。船廠要求法庭頒令賣方公司須續履行協議，並須交出有關船舶及支付處理費餘款480萬元，以及作出賠償。

原告建輝船廠有限公司，答辯人太白海鮮舫有限公司及香港仔飲食企業有限公司。

入稟狀指，兩名答辯人分別持有太白及珍寶海鮮舫，雙方於2022年5月19日簽訂協議，原告以4港元購入太白及珍寶海鮮舫共4艘船，答辯人須支付共540萬元船舶處理費。

入稟狀指，根據協議，答辯人須確認船舶處於安全留置中，原告對其質量或狀態不作任何保證，簽訂協議7天內答辯人須支付60萬元訂金。若因任何自身原因而無法交付任何船舶，原告有權按照未交付船數量之比例而沒收已支付之訂金，交船地點為香港仔避風塘。答辯人亦於簽訂協議翌日支付訂金。

原告指於同月25日，就珍寶海鮮舫支付1元。及至6月1日，原告知悉珍寶海鮮舫入水沉沒一事，翌日原告去信答辯人表示已準備繼續履行協議，並提出補充協議，包括冀於6月底前打撈珍寶海鮮舫，確保能完成交船協議，惟答辯人未有回覆。

及至7月22日，原告續與答辯人代表聯絡，希望能繼續有關協議，惟答辯人仍未有回應。同月27日，答辯人透過律師去信原告，指基於入水沉沒事件，協議自動中止。

原告指就太白海鮮舫之3艘船舶，答辯人認為須先完成珍寶海鮮舫之交易後再處理，故拒絕收取原告支付3港元之款項。原告指於5月底始至7月底，已多次要求答辯人就太白海鮮舫安排轉名等事宜，惟對方未有就完成交易等事宜提供協助。

原告指答辯人於交收船舶前，未有確保珍寶海鮮舫之安全，導致其入水沉沒，並拒絕安排交收太白及珍寶海鮮舫，遂要求法庭頒令答辯人履行協議，交回4艘船舶及支付480萬船舶處理費餘額。

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記者：林育慧