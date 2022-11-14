【繩角】Lokman+AK為演拳手增磅　Alton扮日本拳王Tiger參考張國榮【有片】

ViuTV帶來的「運動熱潮」一浪接一浪，以拳擊爲主題的劇集《繩角》將於今晚（11月14日）首播。走過拳手式訓練、踏過擂台的江𤒹生（Anson Kong）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton），聯同劇演中拳館三師兄阿虎的邱傲然（Tiger）齊接受TOPick訪問分享拍攝、訓練的樂與苦！

曾有聲音指運動劇集似是其他支線較多，Lokman形容劇集「好抵睇」，在新劇有感情線的AK則說：「愛情、親情、友情也有，赤膊、穿很多衣服的畫面也有。」當聽過一眾主角爲劇集所付出過的，已值得觀眾支持！

Lokman似計數機？

在新劇演拳手歐陽駿的AK，過往受訪時也曾自認性格直率衝動，他承認歐陽駿與自己也有少許相似，並稱自己是首位獲聯絡的演員：「可能是小說作家曹志豪覺得我與歐陽駿相似，所以就主動找我。」

在旁的Lokman演爲人冷靜的李承東，他解構角色：「是一位想得很通透的訓練員，會交出最精確的答案，他的臉上不會有太多的表情。」AK搞笑地形容李承東似是一部計算機。

Lokman坦言自己的一堂眉毛相當「累事」，他解釋：「我的眉毛很容易不停地郁動，但李承東就沒有太多的表情，所以導演也曾提醒我的眉毛不要經常郁動呢！」

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Alton Tiger各有特色

日本拳王井澤魂、拳館三師兄阿虎分別由Alton、Tiger所飾演，Alton指爲求演繹得比較好，他表示自己飾演有香港背景的日本拳王，變相故事重心在劇情而不是他是說日語抑或廣東話。

Tiger帶來突破，演乸型的角色，他分享道：「我是參考了《家有囍事》中張國榮的形象，那一種是中性一點，尚未達至很極端的。導演起初跟我說時，我也有點害怕，在海報上的模樣就是完美展現了我的角色在劇中的定位。」

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花兩個月作密集訓練

演員飾演一位專業的拳手，擁有鋼條身型與有力的出拳是入門條件。

演員的事前訓練主要在拳館中進行，Lokman透露花了一至兩個月進行密集訓練，他認為各人也有天份，畢竟大家也有跳舞，身體上的協調也是可以。Alton覺得大家所享受的也不同，「有的是記Combo比較清晰 ，有的則於擅於使用工具。」

AK憶述首天上課的情況：「當時學習拳撃再加上體能的訓練，想不到是連在一起做，當日還要去排舞，我們當時是不可能排舞，只是站著，我們就站在最後。」 Lokman補充指當時需跟老師道歉，並說：「我哋會跟動作，但我哋真係畀唔到力」。

能夠令到他們感到如此疲累的三小時訓練，當中包括：Shadow Boxing（扮作與別人打架）、打沙包、組合拳、對練模式、練習閃避、使用訓練工具、體能環節，也只不過是全職運動員的三分之一時數。

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Tiger：主要的訓練是不作訓練

Lokman認為體能環節令他感到最辛苦，他說：「這真的不可以說笑，我們是車輪式的訓練，當中有四個Spot，有著不同的動作，每30秒就會轉換一次。」AK補充指由於需要在四個角中轉換，當時是沒有休息的空間。

未有參與訓練的Tiger坦言自己是辛苦的，他稱：「我的訓練不是在身型上，主要的訓練是不作訓練，他們所說的飲食情況，我也沒有經歷，那段時間需要享受人生。」

Tiger再強調：「因為我的角色不能夠參與訓練，是角色需要！」 AK附和著他：「他不是懶惰而不想訓練，他是投入角色！壓制著自己的情感，是辛苦的！」

Lokman：飲食上是比較辛苦

為求身型更加好看，飲食、操練需互相配合，不過AK、Alton、Lokman也沒有進行脫水環節，他們指觀感上會令到臉部看起來很削，而且也是太過辛苦。

Alton稱他們與製作組溝通角色是需要甚麼，他說：「才知道原來他們是希望追求我們真實一點，以及我們本來也不是很有肉，就不要脫水，否則就真的甚麼也沒有了！」

Lokman、AK同樣對訓練時的飲食大吐苦水，他們當時工作回家後要多吃一餐，本身胃口不大的Lokman為增磅也要不斷地進食大量食物。AK也沒有胃口進食，但也要「頂硬上」：「你完全不想吃，但又必需要進食，當下就會覺得自己很像動物，食物只是為充飢而用，已經不需要想美味與否。」

▲ （陳慧安攝）

拳拳到肉？

埋首訓練之餘，始終是演員的身份，眼神、動作也需要兼顧鏡頭與對手，但又需要在安全與真實感中取得平衡，確實也不是易事！

他們經武術指導的幫助，也看過不少電影與比賽片段作參考，但為求呈現出更精神的畫面，也難免有需要拳拳到肉，AK回想：「需要補回Close-up的時候，真的需要有接觸，我們也會做一些手腳，把拳套戴出一點但也要用力打。當然也會痛、有感覺，始終打至皮肉，但也是能夠承受得到。」

AK慶幸演員間擁有信任，可放心地對打，他指大家經過也會說：「一陣間狠狠地打落嚟，幾Take就收工，大家都攰喇係唔係？」Alton也笑說：「為了追趕進度，有一些拳也必需要打下去的」。

從Lokman口中聽到一句演員間會說著「Sorry留在Cut機過後才說」，皆因如某一拳打得很好，但演員避開的話，那一個鏡頭就不能使用。這樣也就知道演員們是不怕辛苦，某程度上是把拳擊手的超強意志也注入心中。

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「苦」中體會

MIRROR的成員們不時因應劇集化成運動精英，演過《打天下》的AK認為玩空手道與拳擊也很好玩， 只是打拳所記的只是手部的動作比較多，變相會記得快一點。Alton則從拍攝時的現場觀眾中獲得力量，又會令自己更有力地演出。

經歷過高強度訓練後，AK非常佩服拳手的紀律與意志力，「真正的拳手訓練比我們還要早很多起床，可能真的早上5時起床，跳繩、跑步後就做其他訓練，然後就繼續依著飲食餐單，並再作訓練。」

MIRROR 12子拍運動劇？

拍攝以運動爲主題的劇集當然辛苦，但可極速成為運動精英，這也是當演員的有趣之處。

MIRROR成員先後拍攝以排球、游泳、籃球等為主題的劇集，問到如12子參演一套運動劇，AK馬上興奮地表示想藉拍劇完成夢想，「因為我在中學時很喜歡踢足球，曾經認為把它當作職業的運動，但最後當然沒有成功，所以很想拍足球題材的劇集、電影。」

Alton回應AK的想法：「1位教練、11位球員就剛剛好」，AK則覺得組11人球隊也很困難，5人足球也可嘗試。

面對想參演足球劇的AK，Alton說出顯然而見的情況 ：「其實MIRROR生態就是公司開拍那項運動體材的劇集， 他們就喜歡該項運動。」

Lokman的想法相信與不少鏡粉的想法不謀而合，他覺得只要12人一同演出同一套劇集就可以，也沒有主題上的要求。不過，Lokman也指大家很早就向公司提出這項要求。12子一同拍劇的場面會否於未來數年成事，那就是未知之數了！

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記者：陳淑霖

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