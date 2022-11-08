【重建錫克廟】錫克教廟重建歷時5年今日開幕　每周提供約5,000份免費餐點

▲ 行政長官李家超主持開幕儀式。（林宇翔攝）

新落成的錫克教廟經歷重建，今日（8日）舉行開幕禮，並由行政長官李家超主持開幕儀式。

廟宇重建歷時5年，期間更獲得超過2.3億元的社區捐款資助。錫克教廟為新來港有需要人士免費提供長達15天住宿，並向他們開放免費社區廚房，每星期提供約5,000份免費餐點，包括早午晚三餐。錫克教廟主席Nirmal Singh表示：「新建築不僅是一座錫克教廟，它是一個社區中心，以及所有印度人和香港廣泛社區的交流場地。」

▲ 錫克教廟重建歷時5年今日開幕。（林宇翔攝）

這座新建築樓高四層，提供76,000平方英尺的可用面積，包括圖書館、博物館、研討廳、社區共享餐廳和廚房、兩個祈禱廳、幼稚園、語言和其他科目教室、私人多功能房間、住宿和停車場。

寺廟前身建於1901年。由於建築物在2013年出現裂縫產生危險，經香港政府批准後在2017年拆除寺廟並在原址重建。

李家超亦入鄉隨俗，脫下鞋子並戴上白色頭巾致詞。他表示，香港特區《基本法》保障市民享有宗教自由，讓不同種族和信仰都可和諧共存，無論是否為錫克教徒，都將被新錫克廟惠及，亦期望錫克教徒繼續以無私奉獻的精神，善用新錫克教廟，服務社羣。

▲ 李家超亦入鄉隨俗，脫下鞋子並戴上白色頭巾致詞。（林宇翔攝）

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津