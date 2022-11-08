  • 23°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 16:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【重建錫克廟】錫克教廟重建歷時5年今日開幕　每周提供約5,000份免費餐點

社會 16:27 2022/11/08

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

行政長官李家超主持開幕儀式。（林宇翔攝）

新落成的錫克教廟經歷重建，今日（8日）舉行開幕禮，並由行政長官李家超主持開幕儀式。 

廟宇重建歷時5年，期間更獲得超過2.3億元的社區捐款資助。錫克教廟為新來港有需要人士免費提供長達15天住宿，並向他們開放免費社區廚房，每星期提供約5,000份免費餐點，包括早午晚三餐。錫克教廟主席Nirmal Singh表示：「新建築不僅是一座錫克教廟，它是一個社區中心，以及所有印度人和香港廣泛社區的交流場地。」 

錫克教廟重建歷時5年今日開幕。（林宇翔攝）

這座新建築樓高四層，提供76,000平方英尺的可用面積，包括圖書館、博物館、研討廳、社區共享餐廳和廚房、兩個祈禱廳、幼稚園、語言和其他科目教室、私人多功能房間、住宿和停車場。 

寺廟前身建於1901年。由於建築物在2013年出現裂縫產生危險，經香港政府批准後在2017年拆除寺廟並在原址重建。 

李家超亦入鄉隨俗，脫下鞋子並戴上白色頭巾致詞。他表示，香港特區《基本法》保障市民享有宗教自由，讓不同種族和信仰都可和諧共存，無論是否為錫克教徒，都將被新錫克廟惠及，亦期望錫克教徒繼續以無私奉獻的精神，善用新錫克教廟，服務社羣。 

李家超亦入鄉隨俗，脫下鞋子並戴上白色頭巾致詞。（林宇翔攝）

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【乘風破浪】「母校盃帆船賽」今年12月18日載譽歸來　畢業生組隊為母校爭光
今日 16:23
【乘風破浪】「母校盃帆船賽」今年12月18日載譽歸來　畢業生組隊為母校爭光
【珍寶海鮮舫】指珍寶及太白海鮮舫公司涉違協議　船廠入稟追480萬及要求交船
今日 16:15
【珍寶海鮮舫】指珍寶及太白海鮮舫公司涉違協議　船廠入稟追480萬及要求交船
【復常之路】江玉歡質疑團進團出成效　與其不斷豁免倒不如加快放寛
今日 16:12
【復常之路】江玉歡質疑團進團出成效　與其不斷豁免倒不如加快放寛

你可能感興趣

【乘風破浪】「母校盃帆船賽」今年12月18日載譽歸來　畢業生組隊為母校爭光
今日 16:23
【乘風破浪】「母校盃帆船賽」今年12月18日載譽歸來　畢業生組隊為母校爭光
【珍寶海鮮舫】指珍寶及太白海鮮舫公司涉違協議　船廠入稟追480萬及要求交船
今日 16:15
【珍寶海鮮舫】指珍寶及太白海鮮舫公司涉違協議　船廠入稟追480萬及要求交船
【復常之路】江玉歡質疑團進團出成效　與其不斷豁免倒不如加快放寛
今日 16:12
【復常之路】江玉歡質疑團進團出成效　與其不斷豁免倒不如加快放寛
宗教 宗教自由 服務 印度 行政 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾