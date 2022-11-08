【違規教車學車】警截9輛車涉違法學車　駕駛師傅學員同被票控

▲ (警方提供)

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員聯同運輸署人員今日（8日）打擊駕駛教師和學習駕駛者在早上繁忙時段進行「非學車時間學車」及「學車時無掛『學』字牌」等違規行為，共向19人票控。

警方在葵涌及沙田區一帶的熱門學車地點共截查9輛車輛，包括私家車、貨車及旅遊巴士等，並向共19名年齡介乎27至70歲的違規駕駛教師及學習駕駛者進行票控、發出共18張交通傳票及5張電子定額罰款通知書。其中2名駕駛教師及兩名學習駕駛者被發現懷疑故意不掛出「學」字牌及一名駕駛教師涉嫌在限制區內違規接載學習駕駛者授課。



警方強調，十分重視涉及學習駕駛車輛的違例情況，並繼續加強針對性執法行動打擊相關罪行，警方提醒駕駛導師應以身作則，切勿以身試法，以保障學習駕駛人士及其他道路使用者的安全。

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責任編輯：余思嵐