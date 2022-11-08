假公安騙局連大學教授都中招？　警方高層貼士：「公安」來電100%有伏

▲ 警方早前推出詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」，搜尋結果會以不同顏色警示，協助公眾辨識騙局。（經濟日報資料圖片）

近年網騙十分猖獗，上月更有大學教授誤墮假冒內地公安騙局，痛失積蓄及貸款近400萬元。對於不少高學歷人士亦難逃「中招」，警方早前諮詢過心理學家的意見：到底他們為何會「中伏」？

警方高層坦言，不少中招的苦主都表示，曾經聽過網騙的信息，但無留意網騙的細節，不知道騙徒的具體行騙手法，到自己被騙時，察覺中招已經很遲，所以警方正研究，如何可以令這些騙案故事「入屋」，令大家都提高防範意識。

電話騙案中，有些自稱公安的騙徒，手握受害人的私人資料，例如相片，甚至身份證號碼，令事主深信不疑，再利用其恐懼心理，要受害人支付金錢做保證金，或交出網上銀行帳戶號碼及密碼，作調查之用。

不過，警方高層的貼士是：「如果有人聲稱是內地公安來電，百分百是假，因為內地公安不會直接打電話予港人！」

網上情緣加上投資騙局，就是最近最流行的網騙！警方高層說，騙徒瞄準受害人的寂寞心理，先是噓寒問暖，騙取感情，再自稱投資高手，搵錢容易，然後先畀甜頭，讓受害人賺些小錢，再游說加注，然後瞓身投資，最後人財兩失。

網上購物被騙，金額未必太大，個案卻很多，原來警方有個被騙高危貨品排行榜，首五位分別是（11月2日更新）：酒店/露營車套票；海鮮食品；演唱會/主題公園門票；電腦/平板電腦；電子遊戲機/遊戲產品。

警方高層透露，其實警方有個名為「守網者」的網站（https://cyberdefender.hk/），可以利用當中的「防騙視伏器」，查下某個網站、電話、電郵或平台是否「慣犯」，即是已被投訴累累，例如最新資訊就列出多個詐騙專頁，例如Shopper Planet購物行星，在過去一周常出現，大家不要中伏。

之不過，「道高一尺、魔高一丈」，警方高層坦言，騙徒可經常改變網站平台及電話，最重要都是自己小心，也要謹記莫貪心！

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