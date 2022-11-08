【更新工程】香港海防博物館11月24日重開　全新常設展覽「香港海防故事」

▲ 香港海防博物館11月24日重開，全新常設展覽「香港海防故事」。（資料圖片）

康樂及文化事務署今日（8日）宣布，位於筲箕灣東喜道175號的香港海防博物館已完成大型更新工程，將於11月24日起重新開放，予公眾免費入場參觀。

前身為鯉魚門炮台的香港海防博物館，是本地唯一以軍事為主題的博物館。博物館於2018年9月中因受超級颱風山竹破壞而即時關閉，以展開修繕及更新工程。

博物館分為接待大樓、堡壘及史蹟徑，更新後的博物館為常設展覽及史蹟徑注入了更多多媒體元素，以新穎的演繹手法和主題形式，訴說獨特的香港海防故事。

▲ （海防博物館網站）

設於堡壘內的全新常設展覽「香港海防故事」，共設有11個展覽廳，介紹歷代防務建置、軍事布局、海港設施、抗日戰爭歷史、多元族裔軍人在港服役的故事及中國人民解放軍駐香港部隊等；香港海防博物館更進一步加強展示日本侵華、日軍侵港、香港保衞戰、東江縱隊港九獨立大隊等內容，讓公眾對此段歷史有更深的認識。

「鯉魚門軍事要塞史蹟徑」則設置了24個史蹟點，包括建在岸邊岩洞內的魚雷發射站、屹立山嶺上的鯉魚門堡壘、多座炮台及溝堡等。參觀人士可透過史蹟徑感受鯉魚門海峽的歷史與軍事氛圍，更可欣賞人工建置與自然景緻交織的獨特之美。

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責任編輯：李榮忠