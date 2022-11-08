【運動健將】14歲「美心妹妹」滑冰賽奪亞軍　楊鎧凝愛玩冰壺踢波殺入壘球港隊

▲ 14歲「美心妹妹」楊鎧凝在滑冰賽中奪得亞軍。

憑美心廣告走紅的「美心妹妹」楊鎧凝（Celine），轉眼間已經14歲成為少女，Celine多年來除了兼顧讀書及拍攝之外，還興趣廣泛，例如溜冰、踢足球、跳舞等，升中後更積極發展運動潛能，日前她奪得一項滑冰賽亞軍，Celine爸爸與TOPick分享女兒在滑冰運動上的經歷。

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Celine自升中後減產專心讀書，並把握空餘時間接觸多項運動，經篩選後決定全力發展壘球、溜冰及冰壺運動，當中玩壘球短短2年已入選香港U15壘球隊。最近她在溜冰上也取得好成績，日前她在社交平台分享自己奪得「ISI香港滑冰賽2022」亞軍，她發文感謝教練幫忙。

好多謝Jay教練嘅悉心教導，好多謝mimi姐姐照顧Celinebb，更加多謝曬大家嘅支持同鼓勵。

▲ Celine奪得滑冰賽亞軍。（IG圖片）

Celine爸爸︰女兒等了3年

Celine爸爸接受TOPick訪問談及女兒的心情，他指今次取得滑冰賽亞軍，當中有很多感觸的事情。Celine今次參加level 3賽事，但對上一次level 2賽事已是3年前的2019年11月，當天的情景還歷歷在目。

當天她的比賽是在上午，完成比賽後，中午在商場午餐，之後因社會事件商場突然出現很多人和警察，下午便終止了比賽，所以頒獎也是草草了事。最遺憾是當晚整個溜冰場被焚燒和打爛玻璃，之後商場封了幾個月，Celine也無奈地中止了溜冰練習。

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Celine爸爸續稱，直至2020年6月，商場裝修好後發生了新冠疫情，之後斷斷續續停了一年多，想不到由level 2去level 3用了三年時間，所以對於Celine今次得獎特別開心。Celine下個目標將會是參與level 4賽事，並已展開新轉法練習。

level 4有一種轉法叫Sitspin（蹲轉），即要一直轉身體、一直以坐姿向下轉，練習了很多次但很容易跌低好痛，但都要堅持練習。

▲ 贏得U15壘球分齡賽女子組亞軍。（IG圖片）

入選壘球U15港隊

Celine已有7年溜冰經驗，因溜冰是一項涼浸浸運動，一年四季都可以玩，尤其是夏天玩很涼快。去年她迷上了日本「冰上王子」羽生結弦，並以他為榜樣，「我學到佢十分一就好啦！」她今年也開始玩另一冰上運動冰壺，最近更贏得「香港冰壺杯2022」U16冠軍，在短時間內展現了學習成果。

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Celine在壘球方面也有不錯的發展，她獲教練挑選為U15港隊隊員，現時擔任二壘手，即負責防守二壘的球員，今年8月時她協助球隊贏得U15分齡賽女子組亞軍。有時她也會以U15港隊隊員身分，被借調到其他校隊作協助隊員之用。媽媽讚揚女兒在短時間內入選港隊兼奪標，全賴個人努力和認真積極的態度。

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記者︰林綺玲