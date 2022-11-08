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【污水監測】大埔富善街、沙田利安邨等地點污水陽性　政府派3.5萬個快測包

社會 16:39 2022/11/08

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（資料圖片）

政府今日（8日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約3.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 大埔區 — 富善街和靖遠街附近一帶住宅
  • 沙田區 — 利安邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

大埔區富善街和靖遠街附近一帶住宅污水呈陽性。（政府新聞處）

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責任編輯：江麗盈

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