【危駕判囚】涉大涌橋路衝燈小巴司機亡　危駕女司機1判囚16個月另1人罰款

▲ 次被告王萍。(梁錦麟攝)

33歲女司機於2021年中駕駛奧迪私家車至沙田圍路及大涌橋路交界燈位時，疑跟隨前方瑪莎拉蒂私家車衝燈撞向1輛小巴，以致小巴司機傷重死亡及6名乘客受傷。兩名女司機早前分別於區域法院承認危險駕駛引致他人死亡等罪，奧迪司機今（8日）被判監16個月，停牌5年，停牌後需重新考取駕駛執照。瑪莎拉蒂司機則被判罰款1萬元，停牌半年。法官判刑時指，意外雖然歷時只有數秒，但已造成人命傷亡，需讓公眾明確得悉汽車可以致命。

2名被告依次駕駛奧迪（Audi）的被告池燕妮（35歲），及駕駛瑪莎拉蒂（Maserati）的被告王萍（31歲）。池早前承認危險駕駛引致他人死亡及身體嚴重受傷共2罪，王則承認1項危險駕駛罪。

法官判刑時指，致命交通意外對受害人及其家人而言，必定有災難性的影響。法官指，曾從不同片段及不同角度看過意外經過，當中雖然歷時只有數秒，但已造成人命傷亡，故此需讓公眾得知駕駛汽車屬特權，並伴隨重大責任，這類案件判刑需帶有阻嚇性

法官指，由於沒有方法找出首被告跟隨前車衝燈時在想甚麼，在疑點利益歸於被告下，接納被告當時或受周遭環境影響。法官又指，需讓公眾明確得悉汽車可以致命，遂就兩罪將首被告判監16個月，停牌5年。由於首被告於案發時剛完成暫准駕駛期，遂頒令被告於完成停牌令後，需重新考取駕駛執照。

法官另接納次被告非故意不遵守燈號，當中或被綠色指示燈及旁邊私家車影響。法官指，次被告僅衝紅燈，不應為首被告引發的意外負責，遂就控罪將次被告判罰1萬元，另外停牌6個月。

案情指池於2021年6月13日駕駛私家車，於沙田圍路及大涌橋路往沙田新城市廣場方向的燈口停下。當指示其中2線可左轉的燈號變綠時，身處直駛行車線的王跟隨旁邊私家車駛前，位於王後方的池則跟隨王駛前衝燈。

池隨即將1輛小巴撞致翻側倒地，小巴司機及6名乘客被拋飛至小巴左邊，小巴司機的頭部被夾在車身與路面之間，終傷重不治，兩名小巴乘客則重傷。池當場被捕，王則於翌日自首。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟