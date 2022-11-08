【超級血月】血月月全食今晚現身！是福是禍？　印度神童2大警告不可不知

▲ 天文台預計月全食會於晚上6時16分出現，歷時約1小時26分鐘。

今天（8日）晚上是「月全食」，同時適逢超級滿月紅月亮，並稱為「超級血月」，傳統上玄學或堪輿學家都認為這現象是一種大凶兆，「七師傅」七仙羽於便曾發文指「血月降臨時...是極凶的天象」。「血月」究竟是福是禍？著名預言家印度神童便曾分享自己見解，又指當血月降臨之時，民眾2大事項需要注意，如建議間接觀賞及在室內逗留至少6個小時。

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「血月」禍福難料？歷史上曾記錄不少「血月」降臨之時，大災難及悲劇亦會隨之出現，即使聖經亦將「血月」看作世界末日之兆。不過因多次預言命中爆紅的印度神童阿南德就認為，血月是宇宙交替出現的天文現象，更有萬物甦醒的意味，並不算是凶兆。

阿南德又提及觀賞月食2大注意事項，除了在月食發生前要先在室內逗留至少6個小時以上，大眾觀看月食時，亦千萬不要直視，只能用間接方式。

月全食及血月最佳觀賞時間？

天文台資料顯示，香港上空將會於今晚上演月全食天文現象，月球會呈現出不常見的銅紅色，全港多區都可以觀賞得到，整個月食現象預計於下午5時37分開始，月全食會於晚上6時16分出現，歷時約1小時26分鐘，隨後的月偏食則會於8時49分完結。而一旦錯過今次的月食，預計便要等到2025年9月8日才再有機會遇上。

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責任編輯：羅嘉欣