【食用安全】網購大閘蟹蟹膏呈深黑色　食店教火機大閘蟹證由黑轉橙

▲ 網購大閘蟹蟹膏呈深黑色 食店教火機大閘蟹證由黑轉橙

不少人喜歡食大閘蟹，一名網民於facebook群組分享網購大閘蟹不快經歷，稱網店出售的大閘蟹質素差，蟹膏呈深黑色，有「呃秤」嫌疑，對方更教其用打火機將大閘蟹「燒熟」。引起網民熱議。

最新影片：

該名網民日前於facebook「大閘蟹關注組」上分享自己網購大閘蟹經歷。稱：

本來打算一家人開心食大閘蟹，點知最後大家都唔開心。

該名網民憶述，當日共購入16隻5兩大閘蟹，蟹一到貨後可見大閘蟹不足5兩，有「呃秤」嫌疑。但「無5兩都唔緊要，有得食就好」的心態享用，惟「點知一開第一隻蟹蓋已經全部人嘩出聲」。

從其上傳的圖片中可見，大閘蟹的蟹膏部分呈黑色。不止蟹蓋，就連蟹身中的蟹膏亦是呈現黑色。事主指，16隻大閘蟹蒸畢後至少有5隻大閘蟹蟹膏亦依然呈黑色。

事主稱，明白店家或未能完全控制所有蟹的質素，但最氣憤是店舖態度。由事主所發佈的對話截圖中可見，當事主發現大閘蟹蟹膏呈黑色時已馬上聯絡店家，但店家只表示因事主烹煮時間有誤，並指「我們一般建議蒸25-30分鐘」。其後事主卻再回圖表示自己已蒸了20分鐘，但蟹膏依舊黑色。

之後事主向店家否定是蟹不熟而致黑，表示同一鍋蒸出的蟹有部分正常，卻有部分呈黑。店家提醒事主「若一開始是重疊蟹隻的話，蟹隻受熱程度會不一樣」，並提議事主「或者直接落鑊炒熱便會熟變回橙色（膏）」，續稱以往亦曾有與事主同樣的問題，部分蟹即使一再「翻蒸」也呈黑，便會以炒的方式再烹調。

事主隨即向店家表示自己不懂如何「炒大閘蟹」並索取教學影片。豈料店家竟傳來一條影片，片中人一手拿打火機一手拿著一隻已開的大閘蟹，隨即便拿打火機「火燒」大閘蟹。更向事主稱「客人可以參考一下，這個影片是由黑色膏轉為橙色」。

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事件引起網民熱議，點擊下圖看網民留言：

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過往亦有市民反映，買到蟹膏呈深黑色的蟹，香港海鮮聯合總會主席李彩華曾受訪表示，蟹膏呈黑色甚少見，少少黑色都見，蟹膏全黑色未見過，建議不要食用，退給海鲜檔換過一隻。 台灣水試所海水繁養殖中心台西試驗場曾表示，螃蟹蒸煮後剝開，有時會呈現綠色，稱為「蟹膏綠」。螃蟹只要吃下大量綠色藻類，內臟及蟹膏就有可能變綠，如要確認是否受污染，需經檢驗才能確定。

同場加映

早前老三陽大閘蟹專門店專家曾接受TOPick訪問時指出，烹調大閘蟹最能驅寒及保存蟹的鮮味，是以薑片及紫蘇葉的傳統清蒸方法。

步驟如下：

先將一片細薑片插於蟹的肚奄位置

再放一片紫蘇葉於蟹身上

水滾後，將蟹放於蒸架上蒸。細蟹蒸15分鐘，大蟹蒸18分鐘。

註：可連同綑綁蟹的水草一起蒸，待蒸熟後才剪走

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責任編輯：羅嘉欣