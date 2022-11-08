【51折居屋】北角驥華苑$530萬樓王可眺維港　呎價衝5位數破頂

▲ 今期居屋「樓王」座落北角驥華苑。（黃建輝攝）

51折居屋約9,000伙價單出爐，中籤者下周二起分批揀樓。今期提供7個屋苑8,926伙新建單位、42伙重售貨尾，以及535伙一折租置公屋餘貨。居屋「樓王」座落北角驥華苑高層，457呎售約531萬元，呎價1.16萬元破頂，可望維港景。可是屋苑受交通噪音影響，有單位須加裝減音固定窗，或不能打開。

北角驥華苑勢爭崩頭

今期居屋已截止申請，早前亦已攪珠，推售7個新屋苑共8,926伙，包括近年罕見的港島海景新盤北角驥華苑，九龍區有土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑；新界區就有東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，全以市價51折推售，屬近年折讓最大，售價約由124萬至531萬元不等。

房委會已於網上公布價單及售樓說明書，揀樓客也可到房委會樂富客務中心取閱實體版。

焦點之一、北角驥華苑已興建到十多層樓高，一梯8伙，共248伙。今期「樓王」位於3207室，開則方正、至少可間兩房，座向北方，457呎售約530.95萬元，料睡房窗戶可遠眺啟德及九龍東維港景，呎價達11,618元破頂。

值得留意的是，屋苑約三成單位呎價破萬元，是首次有居屋項目呎價突破5位數字；而屋苑對正渣華道及東區走廊，受交通噪音影響，有單位須加裝減音固定窗，或不能打開。

P按/H按揀邊個？

另外房委會已批准居屋業主，在最優惠利率P按以外，也可選用銀行同業拆息按揭，即H按承造按揭。因應目前處加息周期，H按仍位處封頂息率水平，即跟P按無異，兩者實際息率也是約2.875%。以購入驥華苑「樓王」為例，倘承造九成按揭，供款25年，月供就要2.34萬元。雖然表面上H按和P按差距不大，不過倘日後拆息回落，H按採浮息制，業主或可享較低息率供款。

至於上車盤則位於啟德啟欣苑，屋苑兩座1,840伙之中，有320伙屬於180多呎的開放式細單位，最平單位是B座108室，189呎賣124.38萬元，呎價6,581元。倘按息維持2.875%，承造九成按揭，供款25年，月供只須5,451元。

東涌呎價$5千樓下

另外土瓜灣冠山苑和東涌裕雅苑亦屬囑目新盤，前者距離屯馬綫土瓜灣站路程僅3分鐘，鄰近高山劇場，配套成熟；後者上月底已獲發入伙紙，意味買家可以「即買即住」，有單位呎價低至4,656元是今期居屋最平。

綠怡雅苑售740呎3房

除了7個新屋苑，房委會還推售15個火炭彩禾苑和皇后山山麗苑餘貨、以及535伙租置公屋餘貨（見另稿）；房協則推售27伙資助出售房屋貨尾，位於沙田綠怡雅苑、將軍澳翠嶺峰，屯門翠鳴臺。其中綠怡雅苑有3伙面積大過700呎，3房間隔，當中1座28J高層單位，面積736呎，售573.4萬元，較2015年7折定價時的618萬元，賣平45萬元。

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記者：吳卓峰