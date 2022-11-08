  • 23°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 19:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子好去處】睇盡本地英倫氣息紅磚建築　搭九巴103線Buscation開展偽英國之旅

親子好去處 18:44 2022/11/08

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

搭九巴103線遊巴士河，開展偽英國之旅。

周末一家大細去玩有時使費不菲，不如考慮來一趟「Buscation」，齊齊乘搭九巴，以平價車費漫遊香港。九巴最近出版《樂活．優遊》終極出遊指南，當中在「Buscation主題遊」介紹的路線103，途經多個富有英倫氣息的紅磚建築，適合家長與小朋友假日去一趟偽英國之旅，打卡之餘，亦可趁機了解香港著名學府，欣賞法定古蹟建築。

九巴103線往返九龍黃大仙「竹園邨總站」至港島堅尼地城「蒲飛路巴士總站」，往蒲飛路巴士總站方向全程有36個站，車費以成人計為$11.6，中段收費為$11，而過了紅磡海底隧道收費廣場的車費為$6.9，中段收費有$5.5。當中途經多個富有英倫氣息的紅磚建築，家長可按興趣下車參觀，再選搭同一路線103號巴士去其他景點。以下是推介路線︰

第1站︰瑪利諾修院學校

下車站︰龍濤花園

從竹園邨登上103線巴士，首個抵埗的建築物是瑪利諾修院學校。這所中小學部一條龍的女子學校，培育了不少政商界名人。創校於1925年的瑪利諾修院學校，主樓採用中世紀修道院布局設計，校舍建築群融合了裝飾派藝術、羅馬式、新喬治亞風格和哥德復興式的建築設計特色，英倫風十足，2008年更被列為法定古蹟。

於1925年的瑪利諾修院學校，主樓採用中世紀修道院布局設計。（圖片︰九巴提供）

第2站︰香港中華基督教青年會必列者士街會所

下車站︰西摩道

離開瑪利諾修院學校，繼續乘搭103線，前往上環必列者士街51號、參觀超過一百年歷史的香港中華基督教青年會中央會所。會所以清水紅磚及混凝土建成，擁有當時最先進的設施，包括香港首個室內泳池和設有緩步徑的運動場，現屬一級歷史建築。

最新影片︰

第3站︰香港醫學博物館

步行前往

距離香港中華基督教青年會必列者士街會所僅3分鐘步程，便來到百年英式建築物——香港醫學博物館。博物館樓高3層，紅磚牆身融入中式圖案窗花，是殖民時代建築的一貫風格。館內陳列多種醫療用具、介紹香港醫學衞生及護理工作，以及展示中草藥。博物館設有家庭套票，包括兩位成人及最多三名兒童，費用為$50，適合家長帶同小朋友來吸收醫護知識。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

第4站︰英皇書院

下車站︰香港大學東閘

作為Buscation的最後一站，來到般咸道的著名男子官立中學英皇書院，創校於1926年，同樣盛產政商界名人。這座以新古典主義風格建成的紅磚校舍，在本港同類的學校建築中甚為罕有，亦為今趟旅程增添一份書卷氣。

線上閱讀終極出遊指南

除了103線，九巴亦推出多條城市Buscation路線，收輯在《樂活．優遊》終極出遊指南，包括探索博物館、屋邨打卡等。全書多達70頁的指南囊括了多個香港絕佳景點、郊遊推介及玩樂情報，並附載九巴及龍運巴士路線，方便讀者「一年四季，一書在手，話走就走」，大家可於九巴網頁及App1933線上閱讀。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰顏紫燕

相關文章

【親子本地遊】Buscation平遊各區發掘本土景色　沿九巴線遊屋邨打卡品嚐人情味
00:00 2021/04/13
【親子本地遊】Buscation平遊各區發掘本土景色　沿九巴線遊屋邨打卡品嚐人情味
【親子好去處】My Melody聖誕登陸4大置富商場　馬鞍山廣場小火車樂園打卡位率先睇
19:55 2022/11/04
【親子好去處】My Melody聖誕登陸4大置富商場　馬鞍山廣場小火車樂園打卡位率先睇
【親子好去處】秋天5大靚景簡易行山路線　一星級無難度最啱一家大細
10:00 2022/10/22
【親子好去處】秋天5大靚景簡易行山路線　一星級無難度最啱一家大細

你可能感興趣

【親子本地遊】Buscation平遊各區發掘本土景色　沿九巴線遊屋邨打卡品嚐人情味
00:00 2021/04/13
【親子本地遊】Buscation平遊各區發掘本土景色　沿九巴線遊屋邨打卡品嚐人情味
【親子好去處】My Melody聖誕登陸4大置富商場　馬鞍山廣場小火車樂園打卡位率先睇
19:55 2022/11/04
【親子好去處】My Melody聖誕登陸4大置富商場　馬鞍山廣場小火車樂園打卡位率先睇
【親子好去處】秋天5大靚景簡易行山路線　一星級無難度最啱一家大細
10:00 2022/10/22
【親子好去處】秋天5大靚景簡易行山路線　一星級無難度最啱一家大細
好去處 家庭關係 九巴 古蹟 巴士 黃大仙 博物館 瑪利諾修院學校 堅尼地城 英皇書院

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾