【致盲危機】陳曉東熄燈玩手機險盲　疑患急性青光眼揭療程極恐怖

▲ 陳曉東疑一度患上急性青光眼。

現年47歲的男神陳曉東日前參加TVB節目《鋪鋪Poker》，在大玩遊戲期間，意外透露了一次疑似患上急性青光眼的經歷，而原因竟與晚上玩手機有關。青光眼成因眾多，有眼科專科醫生曾受訪指出，深近視、家庭病史都是風險因素，建議具風險人士定期接受眼科篩查。

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陳曉東近日在節目《鋪鋪Poker》上提到，自己體質比較敏感，臨近開演唱會就會聲沙，需要到醫院打針。而陳曉東又分享，自己有次在內地橫店拍戲休息時，在沒有開燈的情況下看手機，突然感到頭暈去廁所嘔吐，並上網查看，懷疑患上急性青光眼：

唔及時醫治，兩日內可以失明。

之後他的視力越來越模糊，看東西時如在水中一樣，在完成煞科戲後即出發到上海就醫。陳曉東坦言在數小時的車程內，想了很多東西，而他最擔心的就是會失明，更越想越害怕。

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陳曉東抵達醫院時，已是凌晨時份。醫生當下為他注射類固醇，令他感覺像現場開燈一般，頃刻「光晒」。而他在做了電腦斷層掃描後，發現眼角膜壓，彎到超出屏幕顯示範圍。而要治療的惟一方法，就是直接把藥注射至眼中。陳曉東形容過程非常恐怖，尤其是看到針刺向眼中的一刻。

點擊睇急性青光眼患者可出現的症狀：

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若不及時治療，幾天內就可能失明。

奧比斯義務眼科醫生、香港眼科學會會董兼眼科專科醫生何穎流曾受訪指出，青光眼從3方面分類，分為原發性（由眼晴退化引起）和繼發性（由其他眼疾如虹膜炎等引起）、開角性（角膜及虹膜形成的排水房角通道局部受阻）及閉角性（虹膜向前凸起，令排水房角收窄或受阻），以及急性和慢性之分。

一般最常見的是急性閉角型青光眼，患者眼壓會突然飆高，有疼痛感。何醫生指，由於眼睛無法接受眼壓增高，神經無法分辨痛覺來源，故這類患者會有頭痛感。反之，慢性青光眼患者慢慢接受眼壓升幅，沒有疼痛感，視野逐漸收窄，到發現神經退化時，病情已發展至中後期。

近視超過800度風險較高

青光眼屬眼晴神經退化，而神經無法重新生長，目前無法根治，只能透過控制眼壓來減緩病情。何醫生表示，過往慣用藥物治療，如無效會進行小樑切除手術，或視情形在眼球內植入導管。隨著科技進步，現時亦有更多選擇，如激光治療。

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責任編輯：羅嘉欣