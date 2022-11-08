【DSE英文】追英文成績模擬試預計Level5　中六生立志DSE奪星讀醫科

▲ 有中六生立志DSE奪星，以讀醫科為目標奮鬥。

「志不立，如無舵之舟。」這是《訓欲遺規》裡的一句，而Aurora的目標是，在DSE中取得五或以上的佳績。

小學的時候，Aurora的英文成績一直都是級排名裡的頭十，「那時候的我還不知道『天外有天，人外有人』，總是覺得我的英文已經夠好了吧，便花時間在我不擅長的數學上；而英文則每次在考試前簡單溫習就可以了。」

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升Band 1中學讀書遇挫折

Aurora這種自信的心態一直維持到上初中。「上到Band 1中學，精英雲集，而我乍來報道，仍然感到沾沾自喜。沒多久，測驗成績派下來了：我非常失望，極大的落差感使我氣餒；但又不甘心。」 接下來的幾年，Aurora還在學校裡渾渾噩噩渡過，認為英文只是拿到一個合格的分數就可以了。

直到中四，Aurora才意識到英文是最重要的一課，所有選修課都要用到英文。

「我在英文課堂裡領悟到學習的樂趣，也認識到了很多志同道合的朋友。我們一起組隊，每天匯報自己的學習進度，一起努力進步，這帶給我很多動力。此外，在課餘時間，我也瀏覽了不同的英文書籍，把不懂的生字記下來，做成生字本。當然，我也會過濾選擇到的生字，把一些生活化的字記到腦海中，考試的時候方可運用自如。」

Aurora分享，從一年前的英文表現只有Level 3，到努力學好英文，3個月後在模擬考試中預計有等級5或以上。學校的英文測驗成績也是明顯地不斷進步，進步了20%。

▲ Aurora中四後急起直追英文，模擬試成績預計Level 5。（Spencer Lam提供相片）

Aurora高中時期浸淫在生物的高中生活，對人體結構感興趣。更設定了一個人生目標——「讀醫科，做醫生」！

每當Aurora生病時候，他就很好奇為甚麼人體受到感染，白血球為何會增加 ？人體的B細胞、T細胞及淋巴系統怎樣與藥物合作去保護身體？

• 白血球增加後，為何會發燒？

• 病毒或細菌怎樣造成白血球增加？

• 為甚麼白血球過度增生時候就即係意味着有癌症？

• 為何有些人只是染上很普遍的風土病，甚或是傷風、感冒，會嚴重到癱瘓/死亡？

• 為甚麼吃了藥會退燒？

除此之外，他就讀學校的生物科陳老師常常說「人體很『奧妙』」，正如上述的問題一樣「 奧妙」。學醫正正能直接讓他明白到當中的奧妙，以及疾病在外科內科治療上的困難。Aurora希望成為醫生後，能為香港服務。他亦望能樹立榜樣，秉承「醫乃仁術，醫者仁心」的情懷，服務社會、造福市民。

英文成績翻身靠3大技巧

要順利升讀大學，無疑要在HKDSE文憑試英文科考獲最少Level 3的成績。可惜，每年都有無數同學因英文底子平庸或其他不同原因，導致Paper 1及3容易失手。因此，Aurora也分享了3個從Spencer Sir學到英文Paper 1及3考獲Level 3必學的技巧。

1. Paper 1先看題目 Paper 3先看題目指引

Spencer Sir在課堂會提醒我們，大家的腦容量有限，在Paper 1只看一次文章並不足以記得並應對所有題目。與其要每條題目都重頭讀一次，浪費時間，倒不如先閱讀題目，再從文中找重點。相反，在Paper 3，可以先看題目指引，它多數會放在note-taking part後的第一份資料。因為題目指引多數會向同學交代Part B每個task需用到的資料，有助同學避免閱讀不相關的資料，有助同學節省時間。

▲ Spencer Sir（左）分享DSE英文Paper 1及Paper 3的應試技巧。（Spencer Lam提供相片）

2. 應該做B1還是B2？

在Paper 1，假如同學英文底子可以，而且目標想考獲Level 4或以上，應選擇做B2。因為在B1同學往往因大意而失分，難以考到Level 4。除非學生能夠在B1卷中取得9成以上的分數，而大多學生都比較粗心大意，因此不建議做B1。

而在Paper 3，英文底子較弱的同學應選擇做B2。因為卷三要做得快、狠、準，正如上文提到，B22的題目指引多數會向同學交代每個task需用到的資料同學要多操卷，一星期做一份，做好DSE 2012-2021 Past Paper及UE部分Data File題目，更容易找出重點。

3. 多加操練

可以善用不同的讀書apps，幫助自己操卷。例如可以用Asana apps 為自己設立不同的小任務。

要在Paper 1、3中做到快、狠、準，無可避免要多做past paper。始終未能完成整份試卷，就算準備好考試技巧及答題框架，都不會獲得理想分數。因此，Spencer Sir建議大家在操past paper時設定一個比考試時間短10-15分鐘的時限，強迫自己在時限內完成，模擬在真正考試時的緊張和壓力。

其實，不論是Paper 1閱讀卷還是Paper 3綜合卷，時間是考獲Level 3最重要的因素。不論有多厲害的技巧，都要有足夠時間完成。所以，大家記得要多加操練，好好分配時間。

3大實用學習apps推介︰

Asana apps

TOGGL apps

OneNote apps

Aurora總結：「在未來的日子，我希望透過我的努力，英文會奪得佳績，不會辜負Spencer Sir的教導，保持學習的動力！」

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