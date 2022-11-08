【家居安全】浴室玻璃門爆裂女兒血流披面 女星直呼恐怖：以後不敢用

▲ 女星浴室玻璃門突爆裂 1歲女兒血流披面 女星直呼恐怖：以後不敢用

不少人新屋裝修亦會選用玻璃門。內地女星張兆藝日前於其微博上分享其家中的浴室玻璃門突然爆裂，意外更導致其丈夫及1歲女兒受傷，女兒更血流披面。圖片上傳到微博後，驚悚的畫面使網民熱議。張兆藝更不禁大嘆恐怖，「以後都不敢用」！

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張兆藝於11月2日在其個人微博上分享其家中淋浴間玻璃門爆裂，更指「解封第一天去醫院了！」。她表示，家中淋浴間玻璃門突然爆裂，大嘆「這都有安全隱患的！」，更指女兒優優被波及，頭上都是血。

由張兆藝上傳的圖片中可見，其家中淋浴間玻璃門爆裂令玻璃碎滿一地，女兒的傷勢較嚴重，頭部受傷，血流披面，甚至連衣領口上亦沾染上鮮血，女兒更被嚇壞嚎啕大哭。

張兆藝的丈夫亦在意外中受傷，從圖片中可見其丈夫的額角受輕傷，正由醫護人員處理傷口。至於張兆藝本人的傷勢則未有交代。

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圖片上傳後引起網民熱烈討論，張兆藝本人亦回覆網民「以後不敢再安裝玻璃門了！」。

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責任編輯：羅嘉欣