【打工仔悲歌】返工遭上司狂罵連續4晚OT至凌晨　打工仔壓力爆煲匿廁所喊

▲ 返工遭上司狂罵連續4晚OT至凌晨，打工仔壓力爆煲匿廁所喊。

香港出名工時長，打工仔工作壓力大。近日有網民發帖訴苦，指每天上班都被上司狂罵，又連續4日加班至凌晨，終日受負面情緒困擾，瀕臨壓力爆煲邊緣，直言「真係好辛苦」。

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該名網民於連登討論區以「依家份工返到有情緒病，想搵人開解，不如大家入嚟傾下心事」為題發帖，指每天上班都被罵，「啱啱又比admin當住大家面X咗一獲，頭先就比老細鬧足8個鐘，好似小小錯都已經大鬧咁」，令他陷入自我懷疑，「係咪真係咁廢咁差」。

他又說，自從入職後，自己愈來愈內向，又不敢說話，「講句野問句野都好似錯咁，做出嚟又錯」，又指上班期間經常到廁所哭，試過連續4天加班至凌晨，坐的士回家，直言身心疲累，「好唔開心，好想賠錢走人算」。

樓主似乎壓力爆煲，稱自己已經「頂唔順」，「放過我啦求下你地，真係好辛苦，呼吸唔到咁，好似做人都錯咁，乜都錯，為咗呢份工成日都喊做乜」。

帖文引來不少網民留言，許多人都同情樓主的遭遇，並建議他辭職，「搵過第二份重新出發」、「咁嘅工作環境如果無經濟壓力就走啦，人生唔係得返工俾自己休息下」。

亦有網民擔心樓主出現情緒問題，「睇你打字覺得你就嚟崩潰，情緒病手尾長」、「為咗一份工付上自己嘅情緒健康好唔值得」、「拿拿聲辭，健康先係跟你一世」。

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責任編輯：羅嘉欣