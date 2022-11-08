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【前世情人】出門返工發現銀包脹卜卜　窩心女兒一個舉動冧爆爸爸

育兒經 17:53 2022/11/08

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這個女兒來報恩的。

俗語說女兒是爸爸的前世情人，所以爸爸特別疼愛女兒，不過其實女兒都一樣很愛爸爸，台灣一名爸爸就上載一張照片，女兒的舉動令他感動流淚。

最新影片推介:

台爸在FB群組爆廢公社上載一張照片，照片所見有大量銀幣、銀包一個及一張紙條，寫住爸爸加油，爸爸留言表示「—早上起床～上班前拿小包包就覺得怎麼變得那麼胖～因為趕上班就沒時間見看，到了工地附近的早餐店，打開小包包一看，好多零錢呀，還有一張女兒寫的小紙條，她又挖存錢筒的錢給我。」原來女兒將辛辛苦苦儲來的錢塞滿爸爸的銀包。

原因是，女兒覺得爸爸要去按摩，但因為未出糧跟女兒說要省一點，結果隔天就發現這些錢和小紙條。認真窩心。

網友見圖留言：「再辛苦都值得了 …整個超暖心的」、「來報恩的孩子，哪像我兒子...根本是來復仇的」、「孝順好孩子」、「女兒是天使，現在的爸爸幾乎都是女兒控，讚...」、」暖心，我女兒也會這樣，知道我身上沒錢了，會幫忙省錢！」

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責任編輯︰王明芳

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