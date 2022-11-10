【泰國旅遊】曼谷5間人氣高級餐廳　亞洲最早Fine Dining+河景撈飯+昆蟲料理爭住食

▲ 曼谷5間人氣高級餐廳推介。

泰國物價較低，不少旅客愛到曼谷旅行時，吃盡當地的高級餐廳，吃至飽到上心口也不用2000港元人頭，非常抵食！TOPick為大家嚴選了5間高級餐廳，包括泰國、日本、法國、美國等fusion菜式，諗起都流晒口水！

1. The Standard Grill

來自紐約的燒烤餐廳The Standard Grill在當地人氣極高，進駐泰國曼谷成為美國以外首間分店。

餐廳位於今年7月才正式開業的五星級酒店The Standard, Bangkok Mahanakhon，裝潢跟酒店一樣由西班牙藝術家Jaime Hayon聯同酒店品牌設計團隊合作設計，保留了紐約店標誌性用一分錢鋪成的penny floors地板。

除了傳承其牛排館經典菜色，還融合新美式風味的創新菜餚。最特色的是，廚師會將食物以特製的大理石木推車送至餐桌邊服務，與食客互動提升樂趣。

地址：114 Naradhiwas Rajanagarindra Rd, เเขวง สีลม Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500 Thailand

營業時間：11:30am - 10:30pm（供應午餐和晚餐）

▲ The Standard Grill位於7月才開業的The Standard, Bangkok Mahanakhon酒店。

2. 80/20 Eighty Twenty

米芝蓮一星餐廳80/20（Eighty Twenty）位於唐人街文青區，提供創意泰國料理。餐廳名字取自食材80%來自泰國當地，而20%揀選進口的優質食材，故取名為80/20。

餐廳最大特色是愛在菜式中注入昆蟲元素，如蟋蟀、水蟑螂、青蛙等。嚇人食材卻成為其賣點，不少人吃過返尋味再光顧，有人特意冒名而來，成為近年人氣餐廳之一。

地址：1052-1054, 26 Charoen Krung Rd, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500 Thailand

營業時間：星期三至日 6:00pm - 11:00pm（晚餐時段）

▲ 菜式注入昆蟲元素，嚇人食材成為特色賣點，

3. Blue by Alain Ducasse

由法國名廚Alain Ducasse開設的米芝蓮一星餐廳Blue by Alain Ducasse，位於ICONSIAM的1樓，能飽覽昭披耶河沿岸景色，而店內裝潢與其名字一樣以深藍色作主色調，感覺奢華。

如想以經濟價錢享用tasting menu，其5道菜的午餐絕對是推介之選，Canape和Amuse Bouche的款式每日替換，融合泰國與法國文化精心炮製。其中豬裡脊配四季豆、芝麻最令人意外驚喜，豬肉口味淡而不膩，肉感鮮嫩，值得一試。

▲ Blue by Alain Ducasse

地址：Unit L101, 1st Floor, ICONLUXE ICONSIAM Shopping Centre, Klongtonsai, Khlong San, Bangkok 10600 Thailand

4. Le Normandie

位於曼谷文華東方酒店的法國餐廳Le Normandie，幾乎是亞洲最早的fine dining餐廳之一。

一年多前重新裝修，裝潢依舊保留復古貴氣，在昭披耶河景與正宗法國料理之一，至今仍然大受歡迎，幾乎每天出現full house情況，所以大家記得至少提早一個月前訂座。

地址：48 Oriental Ave, Khwaeng Bang Rak, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500 Thailand

▲ Le Normandie翻新後依舊保留其復古貴氣。

5. Sushi Masato

曼谷的日本料理相比香港非常抵吃，米芝蓮一星餐廳Sushi Masato由主廚Masato Shimizu主理，他曾於東京及紐約學習壽司技藝。將重地轉移曼谷後開設此店，主打Omakase吸客，而食材選用新鮮當造的，呈現壽司最完美的風味。

▲ Sushi Masato每晚僅招待20位客人，十分珍貴。

店內座位有限，而且Sushi Masato每晚僅招待20位客人，十分珍貴，所以緊記提早預訂喔！

地址：3/22 Soi Sawasdee 1 Sukhumvit 31 Khlongtoei Nua Watthana, Bangkok 10110 Thailand

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責任編緝：馮雪怡

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