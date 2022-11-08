【新冠疫情】本港新增4649宗確診個案　多4名患者離世

▲ (梁偉榮攝)

本港今日(8日)新增4649宗新冠病毒確診個案，其中399宗是輸入個案。多4名患者離世，第五波疫情至今累計10479名患者離世。

共16間院舍出現個案，涉及14間安老院，有香港聖公會李嘉誠護理安老院、救世軍隆亨長者之家、東華三院戴東培護理安老院 、順景護理中心等，及2間殘疾人士院舍，合共有23名院友及員工確診，合共有94人被列為密切接觸者。

學校方面，513間學校出現878宗確診個案，18間學校有個班需要暫停面授課堂一星期。

截至11月8日零時零分，本地BQ.1.1、XBB及XBD亞系個案。

一名40歲女子，居於九龍城區，已接種三劑疫苗

一名40歲女子，居於九龍城區，已接種四劑疫苗

一名8歲男童，居於大埔區，已接種三劑疫苗

本地XBB亞系個案

一名12歲男童，居於東區，已接種三劑疫苗

一名38歲女子，沒有接種疫苗。居住地區待定

本地XBD亞系個案

一名10歲男童，居於九龍城區，已接種兩劑疫苗

一名30歲男子，居於元朗區，已接種三劑疫苗

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責任編輯：余思嵐