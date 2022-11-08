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【海洋公園】推夜間遊園體驗Chill All Night　11月12日起逢周六晚免費入場

社會 17:29 2022/11/08

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海洋公園推出全新夜間遊園體驗「Chill All Night」。（海洋公園提供）

海洋公園今日（8日）宣布推出全新夜間遊園體驗「Chill All Night」，由11月12日起，逢周六晚上6時半至9時正，市民可免費入場，在公園內欣賞匯演。

海洋公園新推出夜間遊園體驗「Chill All Night」，本月12日起，市民逢周六晚可免費入場，欣賞現場表演，包括融合原創音樂及大型光雕投影表演、加上震撼的燈光效果及水幕特效的大型匯演「光影頌」，以及透過多媒體噴泉投影表演，展現香港歷史、多元文化及大自然之美的「光影都會」。

現場亦會有樂隊演奏和 K-Pop 舞蹈表演等演出，另有啤酒大賽、味覺大挑戰等遊戲供入場市民參與。

除演出以外，海洋公園內的海龍王餐廳將推出限時提供的晚市套餐，另一餐廳爐炭燒則提供以泰國農村的傳統烹調而成、別具泰國風味的美食。

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責任編輯：江麗盈

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