【月傾會】林盛斌曾飲醉於家中隨處小便　阿Bob曾受某男歌手當眾侮辱

Bob林盛斌向來喜好杯中物，早年曾多次因醉酒而鬧事，近日，Bob接受網上平台節目《月傾會》訪問，席間大爆結婚初期不時跟朋友飲酒消遺，多次爛醉斷片回家而被太太鬧。另外DJ出身的Bob大爆秘聞，曾遭某靚仔男歌手不禮貌對待！

日前Bob林盛斌接受主持人林柏希訪問，於環節《大膽答 冇膽食》裡，Bob要回答一大堆問題，問及最激嬲老婆的一次是甚麼？他說：「嗰陣啱啱結婚冇耐，嗰時同幾個朋友夾份開酒吧要應酬，喂，Bob，依家落嚟呀，你過唔過嚟，咁嗰陣又開緊咪，開完咪之後又要去喇。」

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▲ 林盛斌接受林柏希訪問。

斷晒片家中小便

Bob謂某時會飲到天光，至清早才有機會返家，還要斷晒片！他說：「我試過去咗個衣櫃度，以為係廁所屙咗篤尿，屋企個門口又試過，入到自己屋喺個睡房門又以為係廁所，有好幾個月，嗰段時間就係我老婆話得我最緊要嘅時侯！」

翻看Bob的「醉酒事件簿」，2015年，於錢國偉同陳宛蔚婚宴上，飲醉的阿Bob在一班「古惑佬」於台上唱《友情歲月》的時候衝上台，搶咪之外更爆粗，有指惹怒兄弟團成員陳小春兼出手追打他，其後於梁競徽陪伴下離場，Bob更連嘴競徽3次。

在2017年初，張繼聰邀大班朋友到家裡團拜，當時阿聰太太謝安琪陀住細女，有指阿Bob「飲大咗」，於阿聰家裡周圍食煙又大聲說話，瀲嬲Kay要下逐客令。

另外，於2020年，何雁詩跟鄭俊弘婚宴上，阿Bob被指於餐廳內多次大聲爆粗，離開時要人攙扶，相當盡興。

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靚仔男歌星要大牌

另外，問及入行以來，遇過最難堪的一次遭遇，Bob說某年新城電台頒獎禮後台，當時台長朱明鋭吩咐Bob邀歌手錄新年祝賀語句。

他回憶說：「去到某一個歌手嘅時候，先同唱片公司嗰個人講，唔好意思，我想搵阿邊個錄呢段嘢，佢睇完OK，叫我試下問下佢啦，我咪走埋去囉，唔好意思，咁我好有禮貌好客氣，可唔可以錄一錄呢段呀，一睇，跟住有個小小嘅嘖（一聲），掉走咗去喎！」

Bob續指：「我睇到張紙飄落地，佢又行開咗，我唔知佢有心定無意定唔小心跌咗，跟住之後個唱片公司話sorry sorry，我諗都知佢脾性，我心諗佢都幾大支嘢喎！」至於是那位男歌星？他只說：「當時得令啦，又靚仔又盛！」

▲ 林盛斌跟Pearl結婚多年。（取自instagram）

回應過億身家傳聞

此外，主持問Bob究竟有幾多身家，他回應：「我覺得如果當我變賣晒所有嘅資產，咁我諗可能我唔做嘢一段長嘅時間，而維持到依家嘅生活，都應該去到細仔中學畢業咁！」

主持再進一步追問指，外間傳Bob身家過億，Bob稱：「7位8位數字，大概8位數字！」由於Bob細仔才準備升小一，保守估計身家可夠用12年。

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豁達面對負評

《美麗戰場》完美落幕，劇中飾演徐富貴一角嘅Bob（林盛斌）亦受到網民追捧。Bob跟劉佩玥被封為「最強CP」，Bob笑說：「平時多數都係插我多㗎嘛！激進少少討論區嗰一兩個呢，佢讚我喎！估唔到嗰個肥X都可以，咦，都感動到喎，佢喺度回顧返自己嘅故事，喂，我眼濕濕喎！」

Bob出道至今訓練到百毒不侵，連老婆仔女都成為公眾視線，如何教育子女面對hater？

他豁達說：「大家正能量啲， 我話霏霏，你見到呢啲嘅（留言），你俾個like佢，因為能夠搵到支持你嘅人，係唔容易㗎！到見到有啲留言話， 呢個女仔扮咩，個老竇麻煩、個女都係咁㗎啦，一擔擔㗎啦，食屎啦！照樣留言俾佢，話返俾佢聽，你一啲嘅感受，我哋係用一個好和平嘅心態！」

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