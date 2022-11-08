【330故事館】中學女生難交友被同學欺凌確診自閉症　從輔導學習掌握6大社交技巧

▲ 中學女生確診自閉症，從輔導學習掌握6大社交技巧。

綁上馬尾、架著一副眼鏡，T仔（化名）看來與一般中六學生並沒有任何分別。然而，她其實經歷過難以交友、被同學欺凌的中學生活。「升中一後沒法融入同班同學的圈子，有些同學會針對我，在背後講我壞話，將我和他們不喜歡的同學group在一起，說我好乞人憎。但其實，我沒做過什麼。」就讀男女校的T仔感到被欺凌，情緒開始起伏不定。

兩年前的暑假，我覺得自己情緒越來越不穩定，開始時常亂想一些不開心的事，自己也不知怎辦。

T仔形容自己在那段時間彷如情緒失控，於是自行上網搜尋相關資訊。「我搜尋過有自殺傾向該怎麼辦，好驚訝，發現原來自己真的需要求助。」那年讀中四的T仔，主動向學校提出需要社工與臨床心理學家的支援。經過多次面談後，最終確診她患有自閉症譜系障礙，並獲轉介至社區內支援自閉症人士及家屬的「朗程牽」，接受社工面談輔導並參加中心舉辦的小組，學習社交溝通及情緒管理技巧。

人際關係的潛規矩，我以前都理解到一些的。參加社交小組讓我很仔細地學習如何恰當回應別人的言行。

T仔發現，雖然自己懂得閱讀別人的表情，卻並不理解別人的肢體語言，「原來肢體動作都要觀察的。傾談時如對方撓起雙手或身體面向門口，代表對方可能對話題沒有興趣及想離開對話圈；而對話時身體向前傾，則可能代表對方對那個話題很感興趣。」

自閉症人士理解別人感受的能力較弱，令他們在社交上遇到不少困難，亦容易成為被欺凌的對象。在15節的社交小組課堂內，透過講授、一對一練習、角色扮演及功課等不同方法，T仔學會溝通的基本功——「全面接收」，包括：眼神接觸、身體面向對方、輕輕點頭、簡短回應、綜合對方說話；也學會用「自信回應」的技巧去應對欺凌：先深呼吸並以堅定的眼神望向對方，不要閃縮；對方說完了便轉頭離開，不與對方爭辯。

以前我很容易喊，中一已開始讓同學覺得我容易欺侮。現在我沒那麼易喊了，雖然他們仍然會針對我，但當我懂得自信回應他們，情況就沒有以前那麼嚴重。

T仔的媽媽這些年一直陪伴在旁，見證著女兒的變化。「在欺凌方面，我想許多學校會用緩和的方式處理便算。學校資源有限，學校社工或只限於以輔導紓緩她的當下情緒，沒有針對性處理問題。而社交小組的設計能夠因應自閉症人士學習社交溝通技巧的需要，透過影片示範及仔細的步驟幫助他們更能清晰理解。」T仔媽媽很欣賞女兒主動求助的心態，為自己找到所需的支援服務。面對未來，還有DSE與升學的挑戰等著她，如何衝破每一個關口、適應下一次的轉變？社工與她的媽媽都相信，願意主動學習與改變的心態，就是T仔往後克服困難的優勢。

新生精神康復會一直致力在社區推動復元概念，支援復元人士尋回他們自身的優勢與強項，並推廣身(3)、心(3)、靈(0)健康。其中，「朗程牽」自閉症人士支援中心專為受自閉症譜系障礙影響的人士（簡稱自閉症人士）、其家長、照顧者及前線同工提供支援服務，以回應自閉症人士成長的需要。服務詳情請瀏覽網頁：https://spahk.nlpra.org.hk/

標題經TOPick編輯修改，原題為《自閉症T仔：以前很易喊，現在就算被針對我也懂得如何處理》