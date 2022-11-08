【票價優惠】新加坡航空推出早鳥優惠票價　包括歐洲等21個熱門航點

▲ 新加坡航空推出早鳥優惠票價 ， 包括歐洲等21個熱門航點。（資料圖片）

新加坡航空公司推出限時早鳥優惠票價，提供前往澳洲、歐洲、東南亞、西亞及南非等地共21個熱門航點之經濟、優選經濟及商務客位超値機票，新加坡機票最低2,195元，早鳥優惠推廣期為即日起至11月30日。

是次推廣部份航點地區經濟客位票價如下:

目的地／港幣起

新加坡／$2,195

澳洲／$4,715

歐洲／$4,585

馬爾代夫／$6,140

東南亞 (新加坡除外)／$2,365

新加坡航空早鳥優惠票價熱門航點如下:

國家／目的地

澳洲／悉尼、墨爾本、布里斯班、伯斯、阿得萊德

歐洲／法蘭克福、倫敦、米蘭、蘇黎世

亞洲／新加坡、吉隆坡、怡保、峇里島、雅加達、檳城、錫江、泗水

西亞洲及南非／馬爾代夫、孟買、開普敦、約翰尼斯堡

以上優惠票價以每位客人計算，優惠價已包括稅項及其他附加費，上述航點除新加坡外須經新加坡轉機。

早鳥優惠推廣期為即日起至11月30日，機票適用至2023年9月30日，適用出發日期因航點地區各有不同。詳情及早鳥推廣條款細節請瀏覽新加坡航空優惠推廣網頁。

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責任編輯：李榮忠