【消除歧視】教養無分國籍洋人不一定高尚　工人姐姐耐性教少主有公德心

▲ 不少工人姐姐都非常有禮貌，並且耐心教導孩子。（《寶寶大過天》劇照）

前天在等候巴士時，一名約3歲的外籍男孩滿面笑容地走過來，並坐在欄桿下的石壆上。隨後的弟弟正趕上，一言不發地把哥哥撞開，霸佔了座位。哥哥也不甘示弱，馬上用雙手抓他的頭和面，把弟弟弄得反抗及大聲痛哭求助。工人姐姐看見後立即阻止，要求他們分享座位。哥哥卻覺得石壆太狹小，於是站起來，轉身又再第二輪教訓弟弟。

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工人姐姐繼續勸喻他們，又拿出提子企圖平息風波。給每人一粒後，姐姐問他們「What's the magic word？」孩子們馬上說謝謝。上車後，他們再為座位爭吵，結果兩人同坐在一個座位上，連累姐姐為孩子滋擾他人而道歉。說真的，一個大人帶着兩個那麼小及活躍的孩子真的不容易。

坐在我對面是一個說英語的外籍金髮家庭，小孩約3歲，和婆婆坐在一起，媽媽則選擇站在他們旁邊。小孩一坐下，婆婆便拿出手機播放影片給他看，並全程拿着，孩子就像皇帝一樣。不久，孩子不耐煩了，站起來蹦蹦跳跳，那時家人並沒有阻止或勸喻，任由他一雙污糟邋遢的鞋踩在座位上，也不顧他發出的聲浪會騷擾別人，加上全程在播放影片，非常滋擾及缺德。正當我想提醒他們時，孩子已安靜坐下來，而他們也準備下車。

教養及公德並無國籍及階級之分。一般人或許覺得工人姐姐的工作低微，沒有教養，而西方人則不同，這種觀念是不對的。在以上短短的接觸中，可以看到工人姐姐非常有禮貌並且有耐心教導孩子，懂得甚麼是公德。相反那個外籍家庭，如果他們不是說英語、藍眼睛及金髮，你們又會怎樣看待他們的行為？希望家長們要注意孩子在公眾地方的行為，切勿不必要地滋擾他人。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「教養無分國籍」

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