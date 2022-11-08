【家庭理財】專家教3招揀選短期儲蓄計劃　管理家庭消費及子女教育開支

▲ 專家分享3招揀選短期儲蓄計劃，助管理家庭消費及子女教育開支。（iStock圖片）

社會各界最近以普及化、趣味化、多元化的方式，在中小學大力推動STEAM教育（「科學」（Science）、「科技」（Technology）、「工程」（Engineering）、「藝術」（Art）及「數學」（Mathematics）），更計劃將人工智能等創科元素引入初中課程。除了返學以外，坊間亦有以STEAM作招徠的興趣活動，著重培訓小朋友的邏輯思維、創意及創新技能應用等。課外活動選擇繁多，不少爸媽當然想為子女未來打好基礎，然而要提供多方面的學習資源，儲蓄管理及充裕的預算就變得尤其重要。家長可以考慮活用短期儲蓄計劃，協助達成短期教育開支目標。

穩定回報的短期儲蓄人壽 培養良好儲蓄習慣

儲蓄人壽保險會提供穩定的保證回報作儲蓄外，更備多一層人壽保障。身為家長，當然會處處為小朋友著想，希望他們在各方面都能健康成長，但爸媽作為子女成長路上重要的一員，一旦遇上意外或患病而不幸離世，一筆過的身故權益將會支付給家庭成員（受益人），讓短期儲蓄計劃提供更多保障。

另外，由於儲蓄人壽保險產品都有固定的保費及供款期，只要計劃好就可以養成有規律的儲蓄習慣，有助達到財富管理及增值的目標。對於需同時顧及工作及育兒的家長而言是個穩健且方便的理財方案，更容易累積一份預備金作子女額外的學習支出等用途。

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加倍安心保障 三招做好準備

購買任何短期儲蓄保險產品前，爸媽不妨參考以下三招，選擇一個適合自己及家人的儲蓄方案，為小朋友的未來和發展加油。

第一招，細心留意供款期和保障年期。如果子女準備參加興趣班、添置科技器材學習，甚至將來參加遊學團等，可以細看供款期是否適合要求，確保選擇合適的產品年期及獲取預期的回報，做好準備。

第二招，產品繳付選項亦是其中一個值得研究的事項。現時市面上有不少包括儲蓄與人壽保險的方案，除年繳外，若爸媽手頭資金充裕，以一筆過繳付保費的話，保單期滿時就能享有更高的回報率。

第三招，留意購買產品前是否需要進行驗身或有其他額外申請條件。爸媽日常工作家事繁忙，簡易核保程序能確保便利快捷的保險體驗，節省時間去發掘更多親子樂趣。

最後，爸媽揀選合適保險產品時，應先考慮自身儲蓄目標及負擔能力，繼而比較產品的供款期、保證金額及回報率。及早規劃，既可以有助減輕家庭消費壓力，亦能累積日常儲備，輕鬆實現家庭計劃目標。

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讀者不應將本文章內容視作建議。讀者應根據自己在本文章包含之任何產品或服務的需要，尋求適當之專業保險意見。上述資料僅供參考，不應被視為提供或銷售招攬產品或服務，並不屬及不應被視作為專業保險建議。富衛及其聯繫公司或各自的董事或僱員並不就資料的準確性、完整性或是適合任何特定用途，作出任何明示或默示的說明、陳述或保證。不同保險公司的產品可能存在差異，投保前須了解清楚、分析和比較從而找出合適的保險產品。

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