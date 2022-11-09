金融科技發展速 科技園帶領40初創亮相金融科技周

香港金融科技周2022在會展舉行，跨行業數據協作是今年討論主題之一。香港科技園公司設置展區，帶領40間園區初創企業展示其創新的金融科技應用方案。科技園公司為全港最大的創科企業孵化器，自成立以來二十年間致力培育本地科技初創，推動本港創科發展。

▲ 科技園公司STP Platform總監霍露明博士指，發掘開放金融及開放API數據協作的潛力，能突破金融服務業發展的界限。

科技園公司STP Platform總監霍露明博士聯同一眾業界翹楚探討如何實現跨行業的數據協作。她分享科技園公司透過虛擬實驗室發掘開放金融及開放API數據協作潛力，突破金融服務業發展的界限。

電子商貿分析消費者習慣

其中一間參展初創FreeD Group專門提供智能商務解決方案，利用大數據和人工智能為企業分析消費者的喜好和習慣，例如用家昨日某時段買了杯咖啡，翌日某時段平台就可提醒用家會不會也買杯咖啡。整合消費者習慣，推動潛在商機。

▲ FreeD Group商務總裁Joy Ghose指，平台會利用大數據分析消費者的喜好和習慣。

用家可在平台購買主題公園、博物館等門票，也可購買手機、家電等產品，如像生活百貨「網上超市」。商務總裁Joy Ghose指公司以香港為總部，但成立短短幾年間已在首爾、上海、多倫多，新加坡、杜拜發展業務。

人工智能搜最快物流路線

在疫情下，人口流動減少，但物流量不減。一站式物流平台友貨運控股有限公司(FreightAmigo)，利用人工智能為企業分析最快、最便宜和最環保的物流路線。平台可處理提貨、報關、送貨等手續，運送至全球大約250個地區。平台目前有近300個公司合作，包括香港、泰國、台灣、日本等航空公司及各地郵政及速遞服務。

▲ FreightAmigo聯合行政總裁歐添偉透露，將開拓平台的商業數據通功能，發展融資和保險等服務。

聯合行政總裁歐添偉指出，富士康、名車馬拿倫也有使用他們的平台運貨。現時公司的總部在香港，新加坡、深圳和北京也有分公司，整體業務以亞洲運去歐洲為主，未來將在平台拓展商業數據通（CDI）功能，有助融資、保險等服務。

▲ AsiaTop Loyalty聯合創辦人及行政總裁陳百強指，未來會推出NFT，開拓元宇宙市場。

另一間初創AsiaTop Loyalty，將銀行和商舖連結，市民可在電子錢包或銀行應用程式內，直接兌換和使用商舖的優惠劵。目前已有本地銀行和電訊公司引入他們的服務，也有約70間，如日本城、Foodpanda、Deliveroo、天仁茗茶等商戶合作。行政總裁陳百強指，現時內地約有150萬名用戶、香港就大約30多萬名用戶，未來亦會推出NFT，開拓元宇宙市場。

科技園辦電梯募投比賽2023 (EPIC 2023)

科技園同場宣傳第七屆 「電梯募投比賽2023」，邀請世界各地的初創參與比賽，以壯大本地創科生態圈。科技園將挑選50位參賽者進入準決賽，在一趟60秒的電梯旅程中向國際投資者及商業機構簡介其創新構思，勝出隊伍可瓜分高達500萬美元的創投基金，以及獲得拓展業務至亞洲乃至全球的支援，而冠軍獎金更高達六萬美元。決賽將於明年假西九龍環球貿易廣場頂層的地標「天際100」舉行。



詳情：https://epic.hkstp.org/

▲ 香港金融科技周在會展舉行，科技園帶領40間初創參展，同步宣傳「電梯募投比賽2023」。

(特約)