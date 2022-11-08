【泰國旅遊】泰國版馬爾代夫消費低廉平過布吉　隱世絕景水清沙幼成渡假勝地

▲ 泰國麗貝島水清沙幼，成為近年潛水及浮潛勝地。

想趁假期出發去外地感受陽光與海灘的話，不少人都會選擇馬爾代夫。如果預算有限，大家不妨考慮一下有「小馬爾代夫 」之稱的麗貝島。同樣有椰林樹影、水清沙幼的海島美景，而且一晚酒店房價只需$125起，小型渡假屋大約HK$250，十分抵玩!

▲ 麗貝島島上共有3大海灘。(圖片來源:klook.com)

最新影片推介

位於泰國南部安達曼海域的麗貝島(Koh Lipe)，因為原始海洋環境及熱帶叢林面貌保留完善，加上海水極為清澈成功成為潛水及浮潛勝地，所以被稱為泰國的「馬爾地夫」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

交通

香港出發:直航到喀比國際機場，乘車前往 Pak Bara (巴臘碼頭)碼頭約 4 小時，轉乘90分鐘快艇直達。

曼谷出發:由於麗貝島的機場在合艾，加上香港暫未有直航到合艾國際機場，所以需在曼谷廊曼機場轉機到合艾，再轉乘巴士及在Pak Bara乘搭快艇到麗貝島，約10小時路程。

浮羅交怡出發:而麗貝島亦鄰近馬來西亞的浮羅交怡，因此只需要乘搭1.5小時船程即可到達麗貝島。

景點

麗貝島總面積約5平方公里，比面積達 13.55 平方公里的南丫島還要細。島上共有3大海灘，分別是東邊的Sunrise Beach(日出海灘)、南部的Pattaya Beach(芭達雅海灘)及西邊的Sunset Beach(日落海灘)。另外，島上更設有唯一一條Walking Street 商業步行街，林立各式餐廳、小吃店、酒吧、潛水店及按摩店等。

Sunrise Beach

沙質細軟，水質清透，是看日出的好地方。海水呈綠松石色，柔軟細膩的白沙加上海底遍布豐富多彩的珊瑚和熱帶魚群，非常適合浮潛。

Pattaya Beach

▲ Pattaya Beach。(圖片來源:thailand-directory.com)

為島上最大的海灘，碧藍的海洋和柔軟白滑的沙粒吸引了不少當地人及外籍人士前往進行滑水和帆傘運動，亦是許多新人們舉辦沙灘婚禮的地方。

Sunset Beach

是整個島上最爲僻靜的一處海灘，亦是看晚霞和日落的最佳地方。同時保留很多原始的風貌。住宿方面，亦是全島最便宜的地方，因此聚集背包客和泰國本地人。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

住宿

▲ 小型度假屋大約HK$250。(圖片來源:klook.com)

雖然麗貝島面積不大，但是由平價到貴價的住宿就有過百間。位於市中心的旅館一晚約HK$59起，而小型渡假屋就由HK$160起，四、五星級以上的渡假屋大約為HK$1,582-HK$5,364不等。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：張懿慧