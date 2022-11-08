【父親角色】爸爸在家扮演「好人」明哲保身　兒子長大有樣學樣不易表態

▲ 有爸爸在家扮演「好人」，原來是明哲保身。（iStock圖片）

女友問︰「你話天下阿媽應要戒絕對子女嘅惡言，咁爸爸呢？佢哋無責任咩？」

我笑口回應︰「咁你試吓問自己，你屋企平日發聲最多嘅，究竟係邊個？」

女友撇嘴，卻沒有反駁，無聲回應了。

天曉得是否天生腦袋的差異，女人張嘴就是喜歡說話，也懂得說，所以會不自覺地濫用了這天賦的優勢。世上當然也有喜歡說話，又很會說話的爸爸，但以比例來說，家裏聲音最響亮的，還是以媽媽為多吧！

爸爸在家裏保持緘默，其實是明哲保身，當作是「時運高，睇唔到」就是了，反正「手掌是肉，手背也是肉」，幫誰也會中伏呢。既然太太樂於做醜人，就誠心送她一程好了。所以，即使是子女跑來找他爸爸評個理，鵪鶉爸爸都會盡量置身事外︰「你哋去問媽咪啦，唔好問我！」

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很有趣啊，這類爸爸不太差，但兒子大多數會有樣學樣，學似爸爸做個大好人，但卻不太喜歡輕易表態老是模稜兩可的，也絕不介意幫女友拿手袋呢。至於女兒則剛好相反，她們看不過媽媽霸道欺凌爸爸，會跟媽媽對着幹，性格會較為逞強不容易妥協。

我曾經問一個二十來歲的年輕人︰「你記唔記得同爸爸一齊，有啲乜嘢童年開心回憶？」他真的是使勁地想，想了半天也毫無頭緒︰「真係想唔起，只係記得我阿爸好忙。」

又有另一男生跟我說︰「我阿爸好少講嘢，不過一開口就係粗話，講唔到兩句拳頭就揮過嚟！」

隱形爸爸或暴力爸爸都是最失敗的爸爸呀！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「誰個爸爸最失敗？」

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