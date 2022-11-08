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【工業意外】一日發生多宗　工會促勞工處盡快調查並加強巡查

社會 18:38 2022/11/08

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（資料圖片）

今日（8日）發生多宗工業意外，工聯職安健協會促請勞工處除盡快展開意外調查，並公開意外事件報告外，亦必須盡快加強巡查地盤，並提醒相關行業僱主注意安全，避免意外再發生。就今日在大埔及尖沙咀發生的奪命工業意外，勞工處均表示，接報後已即時派員到現場，正就意外原因展開調查。

工聯職安健協會（協會）指，今日發生多宗工業意外，其中位於尖沙咀亞士厘道的工業意外，造成一名工人被數十枝下墜鋼筋壓死，協會已聯同工聯屬會香港建造業總工會工作人員即時跟進，為家屬提供協助及情緒輔導。

協會促請勞工處盡快展開意外調查，並公開意外事件報告，同時須盡快加強巡查地盤，並提醒相關行業僱主注意安全，避免意外再發生。

協會又提到，今日發生的工業意外，正正反映現行職安健罰則的阻嚇作用不足，希望各界支持儘快修訂職安健法例，提升僱主的職安意識及對工友的職安保障。

在尖沙咀地盤發生鋼筋墮下擊中工人、及大埔林錦公路貨倉有男工人維修壓路機時，頭部突然被壓的奪命工業意外後，勞工處均表示，接報後已即時派員到現場，正就意外原因展開調查。

近兩日工業意外：

時間 地點 個案
11月7日下午約1時 中區奧卑利街與贊善里交界一個精品住宅地盤 工人從一樓失足跌落5米下地面受傷。
11月8日中午約12時 青衣油庫西區二號錨地一艘貨船 工人倒臥於船艙內，失去知覺，懷疑從高處墮下。救援人員登船檢查，發現工人恢復清醒，能與他人對答，其頭部及左手受傷。
11月8日中午約12時30分 尖沙咀亞士厘道21號地盤 約30支鋼筋突然高處墮下，擊傷一名工人，送院後不治。
11月8日下午約3時 大埔林錦公路近許願村建築機械公司貨倉 工人維修一部約3噸重的壓路機時，頭部突然被壓，消防接報趕至救出工人，工人重傷昏迷，送院後不治。

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責任編輯：江麗盈

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