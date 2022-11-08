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【季前賽劇透】第13集劇情預告　阿孝忍痛怒趕老闆仔往澳洲【多圖】

娛樂 19:08 2022/11/08

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《季前賽》

ViuTV劇集《季前賽》由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、張繼聰、郭嘉駿、梁業、葛綽瑤主演，第12集劇情講到孝退出痴漢隊。

第13集（9/11）

孝母在男友Raymond陪同下，向孝坦白只會帶老闆仔去澳洲。

難得對人重拾信任的孝再次被背叛，感到灰心，對喪波提出退隊。

失去3名主力的痴漢隊士氣低落，其他街坊也表示要退出。

良回到家中未能與妻子好好溝通，大感無奈。同一時間，德決定接受家人的安排出國留學。

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阿孝配合Raymond欺騙老闆仔，看著母親與Raymond、老闆仔一家三口的幸福畫面，孝自覺是個外人。

老闆仔看出孝的異樣，決定不去澳洲，孝發怒趕走老闆仔。

老闆仔致電河馬哭訴，河馬質問孝為何逃避問題。

孝指自己沒有能力給予老闆仔將來，並要求河馬歸還家中鎖匙，孝終於將所有人趕離自己的生活……

喪波深夜失眠到士多找光仔，卻見孝、德、良三人退出痴漢隊群組。

球隊解散在即，喪波一口氣喝光整枝水，走上街頭…… 

最新影片推介：林海峰蘇玉華專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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