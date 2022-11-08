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【工業意外】工人遭鋼筋擊傷送院不治　發展商稱地盤即時停工已要求總承建商徹查

社會 19:04 2022/11/08

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尖沙咀地盤多支鋼筋突然墮下擊傷工人，工人送院後不治。

尖沙咀亞士厘道21號地盤今午發生致命工業意外，多支鋼筋突然墮下擊傷工人，工人送院後不治（詳情即看【下一頁】）。項目發展商建灝集團表示對此深感遺憾和難過，並稱已即時跟進及敦促總承建商聯絡死者家屬，盡最大努力提供一切適切的援助；同時要求總承建商徹查事故原因。涉事地盤已即時停工，以找出事故原因。

項目發展商建灝集團表示，得悉尖沙咀亞士厘道21號今午發生一宗地盤意外事故，導致一名由二判承建商聘請的建築工人不幸離世，對此深感遺憾和難過，並對死者家屬致以最深切的慰問。

建灝集團續稱，已即時跟進及敦促 總承建商聯絡死者家屬，並會盡最大努力提供一切適切的援助。該集團亦已要求項目總承建商實力工程有限公司徹查事故原因，全力協助相關政府部門的調查工作，涉事的地盤已即時停工，以找出事故原因，再次巡查和檢視一切安全措施，以確保地盤環境安全。

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責任編輯：江麗盈

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