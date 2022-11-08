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【大型盛事】Clockenflap鐵定明年3月中環海濱舉行　主辦方稍後公布門票安排

社會 19:18 2022/11/08

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Clockenflap將於明年3月舉行。（網站圖片）

大型戶外音樂及藝術節Clockenflap今（8日）宣布將鐵定於明年3月3日至3月5日於中環海濱舉行，將有多個國際、亞洲及本地音樂單位表演，現場亦設餐飲體驗、自由站立安排。主辦方稍後將公布門票安排。

Clockenflap主辦方指，睽違3年活動將以完整體驗回歸，將包含香港音樂愛好者所熟悉和喜愛的Clockenflap 完整世界級音樂節體驗：一系列必看的國際、亞洲及本地音樂單位表演、具有多個舞台的戶外環境、現場餐飲體驗及可於場內隨意走動的不設劃位自由站立安排，觀眾在音樂節其間，可以穿梭於不同的舞台及節目之間。

主辦方指，將盡快公布第一輪音樂陣容及音樂節早鳥票開售的時間。去年Clockenflap音樂節因防疫限制最終取消，主辦方指，已購買Clockenflap2021並選擇保留門票的觀眾，持有的門票仍然有效， 最新的入場安排將於稍後時間公布。

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責任編輯：黃悅晴

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