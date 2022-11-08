【狂亂駕駛】私家車被截查拖行警員10米後逃去　警拘24歲無業男涉狂亂駕駛

▲ 私家車被截查拖行警員10米後逃去，警拘24歲無業男涉狂亂駕駛。（黃傑偉攝）

警方昨日（7日）於元朗以涉嫌狂亂駕駛而傷人拘捕一名24歲報稱無業男子，事件中一名警員被車輛拖行10米致面部及手腳受傷需送院治理。

葵青警區重案組第二隊督察梁駿軒表示，10月28日晚上9時30分新界南衝鋒隊警員於葵涌石排街巡邏期間發現一部私家車違反交通條例，警員上前截查時私家車男司機突然加速將警員拖行約10米後往石蔭方向逃去，警員面部及手腳受傷需送院治理。

葵青警區重案組第二隊接手調查，經深入調查及翻看大量閉路電視後，於11月7日在元朗區尋獲涉事私家車，將24歲報稱無業男司機以狂亂駕駛而傷人罪拘捕，並檢獲犯案時衣物，被捕人有黑社會背景，警方正調查被捕人有否涉及其他刑事案件，被捕人及涉案車輛現正扣留調查。警方譴責涉案司機除傷及警員外，對其他道路使用者亦構成危險。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉