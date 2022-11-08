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【猜猜我是誰】騙徒偽冒兒子來電索9萬保釋金　9旬翁識破偕警埋伏拘24歲男

社會 19:24 2022/11/08

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騙徒偽冒兒子來電索9萬保釋金，9旬翁識破偕警埋伏拘24歲男。（黃傑偉攝）

警方昨日（7日）偵破兩宗猜猜我是誰騙案拘捕一名詐騙集團骨幹成員，被捕男子24歲報稱運輸工人有黑社會背景。

葵青警區重案組第一隊督察黃露莎指，警方昨日接報一名80歲男子報案求助，指接獲騙徒偽冒兒子來電，稱被警方拘捕須9萬元保釋金，事主不虞有詐將款項交予上門男子，受害人其後聯絡上兒子方知受騙於是報警求助。

同日警方接獲另一名92歲男子報案求助，事主同樣接到騙徒偽冒兒子來電並重施故技聲稱被警方拘捕須9萬元保釋金，事主聯絡家人後識破騙案並報警求助，警方隨即部署埋伏，當騙徒上門收錢時將其拘捕，並檢獲犯案時衣物及3部手提電話，被捕人報稱運輸工人有三合會背景，相信為詐騙集團骨幹成員，負責收錢及處理贓款，警方正追查騙款下落，被捕人現正扣查中，不排除會有更多人被捕。

警方重申以欺騙手段獲得財產屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁10年。而處理騙款有機會干犯處理贓物罪或洗黑錢罪，可被判監禁14年。

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記者：黃傑偉

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