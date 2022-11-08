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【打擊毒品】海關抽查秘魯運港藜麥粉　檢市值約2.1億元可卡因

社會 19:28 2022/11/08

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海關抽查秘魯運港藜麥粉，檢市值約2.1億元可卡因。

香港海關上周透過風險評估，抽查一批從秘魯運港報稱是藜麥粉的貨物，檢獲240公斤可卡因，估計市值約2.1億元，其後在大埔一貨倉拘捕3名男子，相信其中一人是販毒集團骨幹成員，準備將毒品在聖誕節期間供應本港娛樂場所。

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官歐陽文政表示，該批來自秘魯的的併裝貨櫃中，有不同種類的六批貨物，其中一批報稱是藜麥粉和瑪卡產品的進口貨物，海關基於秘魯是毒品其中一來源地，遂將貨物扣查。至上週五（4日）人員到元朗一個拆貨場檢查該批貨物，經X光機掃描後發現影像不尋常，在1,300包藜麥粉中發現240包有可疑影像，打開後嗅到不尋常酸性氣味，與正常藜麥粉不符，進一步測試後，顯示對可卡因呈陽性反應，最終緝獲240公斤可卡因，市值約2.1億元。

海關毒品調查科接手後，在同日展開監控遞送行動，在昨日（7日）早上11時於大埔工業中心一貨倉中拘捕3人，包括70歲貨倉東主，他稍後已獲准保釋候查。另外52歲收貨公司負責人和24歲毒品收貨人，相信他是販毒集團骨幹成員，兩人仍被扣查，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文

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