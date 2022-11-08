【美食速報】唯港薈推GREEN X GODIVA下午茶　送限定聖誕巧克力＋無限品嚐軟雪糕

▲ 「GREEN X GODIVA華麗三重奏」下午茶。（圖片由酒店提供）

唯港薈GREEN再度與比利時巧克力品牌GODIVA攜手合作，呈獻「GREEN X GODIVA華麗三重奏下午茶」，即日起供應的下午茶以「三道菜」形式上桌，由行政總廚何偉誠師傅 (Danny Ho)及廚藝團隊一起打造，將經典的黑、白巧克力、酒漬櫻桃、榛果等甜蜜元素注入各式甜點中，每款甜點都有出埸次序，為大家打造一場美味盛宴。

酒店指除了可無限品嚐GODIVA黑白巧克力軟雪糕，飲品有illy咖啡及12款TWG優質茗茶可供選擇。每位於星期六、日及公眾假期惠顧的客人，更可額外獲贈法國氣泡酒一杯。

下午茶先以前菜揭開序幕，主廚保留了英式傳統下午茶的正統食用順序，遵從味道由淡至重、由鹹至甜的法則，首先獻上鮮蠔周打湯配吉列炸蠔，以忌廉、牛油及蠔肉熬製而成，暖胃又暖心。吉列炸蠔外層沾上麵包糠，鬆脆可口，內層蠔肉味道鮮美。

緊接出場有新鮮炮製的自選主菜。包括煙燻火雞腿配燒烤醬及蜜糖松露蛋黃醬，來自波蘭的火雞腿以蘋果木煙燻煮熟，散發啖啖煙燻風味。喜愛牛肉的客人可選GREEN的招牌菜式草飼牛柳配黑松露薯蓉及法邊豆，牛柳肉質軟嫩且肉味濃郁，是追求健康無添加人士的首選。烤焗盲鰽魚配非洲小米、柚子及蜜糖芥末醬是海鮮迷首選，口感外脆內嫩，與底層的非洲小米同吃健康又營養，酸甜的柚子及蜜糖芥末醬更能提升魚肉鮮味。

▲ 「GREEN X GODIVA華麗三重奏」下午茶。（圖片由酒店提供）

最後來到甜點環節，每款皆由酒店糕餅團隊人手製作，為巧克力迷帶來驚喜! 5款以GODIVA巧克力入饌的甜點食用順序亦同樣講究，客人可參考以下食用順序：

1. 享用完主菜後，先品嚐GODIVA士多啤梨巧克力，酸甜多汁的原粒美國士多啤梨沾滿72%GODIVA黑巧克力醬，清新不甜膩。

2.入口即融的軟心巧克力小熊，香滑口感配上香脆的脆米。

3. 伯爵茶法式蛋糕馬卡龍由行政總廚何偉誠師傅 (Danny) 設計，以半邊粉紅色馬卡龍結合法式費南雪伯爵茶蛋糕，把兩款法式美食融合，以法式蛋糕及酸甜的紅桑子平衡馬卡龍的甜膩。

4. 榛子芝麻巧克力香醇濃郁，濃香的芝麻提升了巧克力的芳香，內有榛子粒粒，令味道更非常匹配，巧克力外層灑上薄薄金粉。

5. 黑森林忌廉泡芙配酒漬櫻桃由糕餅師將GODIVA巧克力、櫻桃、櫻桃酒、肉桂及橙皮等製成內餡，巧克力香氣濃郁，帶淡雅櫻桃酒風味。

此外，棗紅色巧克力聖誕球內有節日氣氛的聖誕角色及雪地場景，打卡一流! 大家可利用巧克力聖誕球及其他甜點拍下連續短片 (Reels) ，參加酒店於官方Instagram 「@hoteliconhk」舉行的有獎活動，便有機會贏取禮品。

下午茶更隨機附上兩粒GODIVA限定聖誕巧克力，以聖誕老人、企鵝、雪人等造型呈獻，下午茶還有英式傳統鬆餅配奶油忌廉及自家製士多啤梨荔枝玫瑰果醬。另一推介是無限品嚐GODIVA黑白巧克力軟雪糕，酒店表示唯港薈為全港唯一一家提供任食GODIVA軟雪糕的酒店，巧克力迷切勿錯過!

客人可每位另加港幣$108無限享用法國氣泡酒B&G Sparkling Blanc de Blanc N.V.或另加每位港幣$268無限暢飲瑪姆紅帶G.H. Mumm Cordon Rouge Brut N.V 香檳。特色雞尾酒及無酒精雞尾酒只需港幣$68起。

GREEN X GODIVA華麗三重奏下午茶

日期: 即日起至另行通知 (需提前一天訂座)

時間: 每日下午3時至6時

地點: 大堂餐廳GREEN

價錢：星期一至五: 每位港幣$418，每兩位港幣$728。

星期六、日及公眾假期: 每位港幣$448，每兩位港幣$788，每位惠顧賓客可額外獲贈法國氣泡酒一杯。

網上預訂請按此。

下午茶亦提供外賣選擇 (港幣$688，兩位用)，同樣有前菜、自選主菜及甜點提供，另附送TWG Tea茶包兩個及GODIVA雪糕禮券兩張，下午茶需3天前預訂。

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責任編緝：蕭雅文