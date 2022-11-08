【公務員】100名優秀公務員獲頒局長嘉許狀　李家超：冀能同事楷模一起竭誠服務市民

▲ 公務員事務局局長嘉許狀頒發典禮，今日在政府總部舉行。（政府新聞處）

今年有100名優秀公務員，獲頒公務員事務局局長嘉許狀。特首李家超今日在政府總部會場祝賀各得獎者，又希望他們優秀表現可成為同事的楷模，整個公務員團隊一起竭誠服務市民。

公務員事務局局長楊何蓓茵致辭指，社會對公務員的要求和期望日益提高，公務員團隊要應付不少前所未有的艱巨任務，當中亦承受不少壓力，但公務員團隊仍然展現敢於擔當、不畏困難的精神，支持和協助政府迎難而上，應對各種各樣的挑戰。

楊何蓓茵表示：「公務員隊伍是政府施政的骨幹，而特區政府的效率多年來均在國際評級上名列前茅，正好反映公務員的良好素質。」

她又提到：「為了讓社會和市民更多認識公務員隊伍的『好故事』，行政長官在上月公布的《施政報告》中提出，推出『行政長官表揚榜』獎勵計劃，定期公開表揚具示範作用的團隊、人員或個案，藉以推動公務員精益求精，力求進步。」

楊何蓓茵亦表示，為了讓公務員團隊保持卓越的表現，公務員學院會持續做好公務員培訓工作，當中特別注重加深公務員對特區憲制秩序和國家發展的認識，培養公務員的愛國精神，以及強化公務員以民為本的服務理念。

今年獲頒公務員事務局局長嘉許狀的100名公務員，來自37個政策局及部門，涵蓋45個不同職系，包括專業及技術職系、紀律部隊、一般職系和第一標準薪級職系。

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