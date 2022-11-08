  • 23°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 21:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公務員】100名優秀公務員獲頒局長嘉許狀　李家超：冀能同事楷模一起竭誠服務市民

政治 21:11 2022/11/08

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

公務員事務局局長嘉許狀頒發典禮，今日在政府總部舉行。（政府新聞處）

今年有100名優秀公務員，獲頒公務員事務局局長嘉許狀。特首李家超今日在政府總部會場祝賀各得獎者，又希望他們優秀表現可成為同事的楷模，整個公務員團隊一起竭誠服務市民。

公務員事務局局長楊何蓓茵致辭指，社會對公務員的要求和期望日益提高，公務員團隊要應付不少前所未有的艱巨任務，當中亦承受不少壓力，但公務員團隊仍然展現敢於擔當、不畏困難的精神，支持和協助政府迎難而上，應對各種各樣的挑戰。

楊何蓓茵表示：「公務員隊伍是政府施政的骨幹，而特區政府的效率多年來均在國際評級上名列前茅，正好反映公務員的良好素質。」

她又提到：「為了讓社會和市民更多認識公務員隊伍的『好故事』，行政長官在上月公布的《施政報告》中提出，推出『行政長官表揚榜』獎勵計劃，定期公開表揚具示範作用的團隊、人員或個案，藉以推動公務員精益求精，力求進步。」

楊何蓓茵亦表示，為了讓公務員團隊保持卓越的表現，公務員學院會持續做好公務員培訓工作，當中特別注重加深公務員對特區憲制秩序和國家發展的認識，培養公務員的愛國精神，以及強化公務員以民為本的服務理念。

今年獲頒公務員事務局局長嘉許狀的100名公務員，來自37個政策局及部門，涵蓋45個不同職系，包括專業及技術職系、紀律部隊、一般職系和第一標準薪級職系。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任

相關文章

【公務員】楊何蓓茵：新守則不再用「政治中立」惟未定具體字眼　相關要求並無改變
15:15 2022/10/28
【公務員】楊何蓓茵：新守則不再用「政治中立」惟未定具體字眼　相關要求並無改變
【中共二十大】李家超籲政府領導官員及全體公務員　深入學習貫徹二十大精神
18:03 2022/10/28
【中共二十大】李家超籲政府領導官員及全體公務員　深入學習貫徹二十大精神
【公務員】梁振英認為「政治中立」字眼不用更改　否則將為反對政府者「添彈藥」
15:38 2022/11/01
【公務員】梁振英認為「政治中立」字眼不用更改　否則將為反對政府者「添彈藥」

你可能感興趣

【公務員】楊何蓓茵：新守則不再用「政治中立」惟未定具體字眼　相關要求並無改變
15:15 2022/10/28
【公務員】楊何蓓茵：新守則不再用「政治中立」惟未定具體字眼　相關要求並無改變
【中共二十大】李家超籲政府領導官員及全體公務員　深入學習貫徹二十大精神
18:03 2022/10/28
【中共二十大】李家超籲政府領導官員及全體公務員　深入學習貫徹二十大精神
【公務員】梁振英認為「政治中立」字眼不用更改　否則將為反對政府者「添彈藥」
15:38 2022/11/01
【公務員】梁振英認為「政治中立」字眼不用更改　否則將為反對政府者「添彈藥」
公務員學院 楊何蓓茵 紀律部隊 施政報告 公務員事務局 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾