【香港故宮】列支敦士登王室收藏特別展覽今開幕　明起展出王室傳承逾400年珍藏【多圖】

▲ 香港故宮文化博物館特別展覽「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」開幕典禮。（曾耀輝攝）

香港故宮文化博物館與列支敦士登王室收藏聯合舉辦的「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」特別展覽今天（11月8日）舉行開幕典禮，是次展覽於香港首次展示逾124件列支敦士登王室傳承逾400年的珍藏，聚焦介紹親王的藝術收藏史、以及多位歐洲藝術巨匠的名作及成就，並體現出中國與歐洲之間在藝術和建築領域的交流 。展期由明天（9日）至2023年2月20日。

點擊即看焦點藏品：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

主禮嘉賓包括香港特別行政區行政長官李家超、列支敦士登現任親王及列支敦士登公國元首漢斯．亞當二世（H.S.H. Prince Hans-Adams II）、LGT 皇家銀行私人銀行董事會成員阿德海德公主（H.S.H. Princess Adelheid Coudenhove-Kalergi）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄、西九文化區管理局董事局主席唐英年、香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝、LGT皇家銀行私人銀行亞太區行政總裁黎萬亨博士（Dr Henri Leimer）、列支敦士登王室收藏總監約翰．卡夫特納博士（Dr Johann Kräftner）、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀及香港故宮文化博物館館長吳志華。

展覽由香港故宮文化博物館與列支敦士登王室收藏聯合舉辦。LGT皇家銀行私人銀行為主要贊助機構。

香港故宮文化博物館12月份門票今日早上10時起發售，市民可透過香港故宮文化博物館網站，西九文化區網站或手機應用程式，以及Klook、香港中國旅行社、飛豬旅行及購票通購買或預約12月份的門票。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津