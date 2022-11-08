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【強制檢測】44處納強檢　涉東涌海堤灣畔、牛池灣紀律部隊宿舍等【附名單】

社會 22:18 2022/11/08

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44處納強檢，涉東涌海堤灣畔、牛池灣紀律部隊宿舍等。（資料圖片）

政府今（8日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月2日至11月8日期間，曾身處44個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月9日或10日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 屯門友愛邨愛曦樓 1 座
  • 石硤尾白田邨盛田樓
  • 大圍新翠邨新月樓低座
  • 觀塘安達邨俊達樓
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍光樓
  • 葵涌葵涌邨雅葵樓
  • 柴灣小西灣邨瑞泰樓
  • 將軍澳尚德邨尚智樓
  • 葵涌石籬二邨石華樓
  • 油塘高翔苑高飛閣
  • 青衣灝景灣 9 座
  • 大埔景雅苑景欣閣
  • 觀塘祥和苑和悅閣
  • 馬鞍山富寶花園 1 座
  • 九龍塘碧華花園 3 座
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 3 座
  • 沙田駿景園 9 座
  • 長沙灣幸俊苑俊賢閣
  • 葵涌芊紅居 2 座
  • 牛頭角淘大花園 G 座
  • 青衣盈翠半島 3A 座
  • 新蒲崗采頤花園 11 座
  • 東涌海堤灣畔 1 座
  • 北角海峯園崇峯閣
  • 天水圍嘉湖山莊翠湖居 6 座
  • 馬鞍山錦禧苑錦歡閣
  • 粉嶺花都廣場 3 座
  • 屯門兆康苑兆昌閣
  • 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
  • 北角英皇道 318-328 號恒英大廈
  • 上環帝后華庭 3 座
  • 藍田滙景花園 6 座
  • 屯門青榕街 2 號屯門閣
  • 荃灣象山邨翠山樓
  • 油麻地窩打老道 1M-1S 號金堂大廈
  • 茶果嶺麗港城 13 座
  • 北角丹拿花園 3 座
  • 大圍翠景花園 1 座
  • 鰂魚涌南豐新邨 9 座
  • 觀塘月華街38號萬和花園大廈
  • 何文田太平道 3 號金富大廈

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 天水圍天盛苑盛泉閣
  • 鴨脷洲利東邨東茂樓
  • 東涌映灣園聽濤軒 15 座

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記者：黃穎津

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