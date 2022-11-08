【強制檢測】44處納強檢 涉東涌海堤灣畔、牛池灣紀律部隊宿舍等【附名單】
社會 22:18 2022/11/08
政府今（8日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月2日至11月8日期間，曾身處44個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月9日或10日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 屯門友愛邨愛曦樓 1 座
- 石硤尾白田邨盛田樓
- 大圍新翠邨新月樓低座
- 觀塘安達邨俊達樓
- 黃大仙黃大仙下二邨龍光樓
- 葵涌葵涌邨雅葵樓
- 柴灣小西灣邨瑞泰樓
- 將軍澳尚德邨尚智樓
- 葵涌石籬二邨石華樓
- 油塘高翔苑高飛閣
- 青衣灝景灣 9 座
- 大埔景雅苑景欣閣
- 觀塘祥和苑和悅閣
- 馬鞍山富寶花園 1 座
- 九龍塘碧華花園 3 座
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 3 座
- 沙田駿景園 9 座
- 長沙灣幸俊苑俊賢閣
- 葵涌芊紅居 2 座
- 牛頭角淘大花園 G 座
- 青衣盈翠半島 3A 座
- 新蒲崗采頤花園 11 座
- 東涌海堤灣畔 1 座
- 北角海峯園崇峯閣
- 天水圍嘉湖山莊翠湖居 6 座
- 馬鞍山錦禧苑錦歡閣
- 粉嶺花都廣場 3 座
- 屯門兆康苑兆昌閣
- 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
- 北角英皇道 318-328 號恒英大廈
- 上環帝后華庭 3 座
- 藍田滙景花園 6 座
- 屯門青榕街 2 號屯門閣
- 荃灣象山邨翠山樓
- 油麻地窩打老道 1M-1S 號金堂大廈
- 茶果嶺麗港城 13 座
- 北角丹拿花園 3 座
- 大圍翠景花園 1 座
- 鰂魚涌南豐新邨 9 座
- 觀塘月華街38號萬和花園大廈
- 何文田太平道 3 號金富大廈
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 天水圍天盛苑盛泉閣
- 鴨脷洲利東邨東茂樓
- 東涌映灣園聽濤軒 15 座
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記者：黃穎津