【強制檢測】44處納強檢　青衣灝景灣、盈翠半島、上環帝后華庭、北角丹拿花園、鰂魚涌南豐新邨上榜【附名單】

▲ 44處納強檢，涉東涌海堤灣畔、牛池灣紀律部隊宿舍等。（資料圖片）

政府今（8日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月2日至11月8日期間，曾身處44個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月9日或10日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

屯門友愛邨愛曦樓 1 座

石硤尾白田邨盛田樓

大圍新翠邨新月樓低座

觀塘安達邨俊達樓

黃大仙黃大仙下二邨龍光樓

葵涌葵涌邨雅葵樓

柴灣小西灣邨瑞泰樓

將軍澳尚德邨尚智樓

葵涌石籬二邨石華樓

油塘高翔苑高飛閣

青衣灝景灣 9 座

大埔景雅苑景欣閣

觀塘祥和苑和悅閣

馬鞍山富寶花園 1 座

九龍塘碧華花園 3 座

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 3 座

沙田駿景園 9 座

長沙灣幸俊苑俊賢閣

葵涌芊紅居 2 座

牛頭角淘大花園 G 座

青衣盈翠半島 3A 座

新蒲崗采頤花園 11 座

東涌海堤灣畔 1 座

北角海峯園崇峯閣

天水圍嘉湖山莊翠湖居 6 座

馬鞍山錦禧苑錦歡閣

粉嶺花都廣場 3 座

屯門兆康苑兆昌閣

馬鞍山錦龍苑龍耀閣

北角英皇道 318-328 號恒英大廈

上環帝后華庭 3 座

藍田滙景花園 6 座

屯門青榕街 2 號屯門閣

荃灣象山邨翠山樓

油麻地窩打老道 1M-1S 號金堂大廈

茶果嶺麗港城 13 座

北角丹拿花園 3 座

大圍翠景花園 1 座

鰂魚涌南豐新邨 9 座

觀塘月華街38號萬和花園大廈

何文田太平道 3 號金富大廈

污水樣本檢測呈陽性的地點：

天水圍天盛苑盛泉閣

鴨脷洲利東邨東茂樓

東涌映灣園聽濤軒 15 座

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記者：黃穎津