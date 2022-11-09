【新冠疫苗】幼兒版復必泰今開打　接種中心形容對預約情況失望

▲ 兒童醫院兒童及青少年科副顧問醫生兼兒童社區疫苗接種中心醫務統籌郭美均（左）形容，預約情況令人失望（陳靜儀攝）

供6個月大至4歲幼童接種的復必泰新冠疫苗幼兒配方今日起開打，為兒童提供3款疫苗的香港兒童醫院，現時周末每日只有約250人預約打針，佔該院可提供服務量3成；該院兒童及青少年科副顧問醫生兼兒童社區疫苗接種中心醫務統籌郭美均形容，預約情況令人失望，強調冬季將至，呼籲家長盡快帶子女打針，避免同時感染兩種病毒後出現重症風險。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

幼兒版復必泰疫苗今起於4間兒童社區疫苗接種中心開打，本周日起已開放預約，其中香港兒童醫院同時提供幼兒、兒童配方的復必泰及科興3款疫苗。該院兒童及青少年科副顧問醫生郭美均形容，預約情況差強人意；她透露該院每日可為700至800人打針，不過現時周一至周四每日只有數十人預約接種，而周五至周日約有200人預約接種兒童版復必泰，科興及幼兒版復必泰則分別只有約20至30人預約打針。

郭美均提醒，今波疫情已奪9名11歲以下兒童性命，過去2個月約有11宗染疫童危殆個案；而目前只有約1成的3歲以下幼童接種兩劑疫苗、逾8萬幼童一針未打，形容情況不理想，呼籲家長盡快安排子女打針，強調打齊3針幼童版復必泰可擁8成保護力，又指即使兒童有過敏、哮喘、鼻敏感、濕疹等都可放心打針。

對於幼童版復必泰打齊3針需時5個月，被問到冬季臨近，幼兒保護力會否不足，郭美均表示，不掌握接種首兩針疫苗所帶來的疫苗保護力，但強調「一針一定好過無針、兩針一定好過一針」。

香港兒童醫院高級藥劑師黃澤齡表示，為免提供錯誤疫苗，兒童醫院將分開上午10至下午1時半只提供幼兒版疫苗、下午2時半至6時只提供兒童版疫苗，而科興疫苗則會全日提供。

幼兒配方 兒童配方 適用年齡 6個月至4歲 5至11歲 接種劑量 3微克 mRNA 有效疫苗成份

(即十份之一成人劑量) 10微克 mRNA 有效疫苗成份

(即三份之一成人劑量) 接種劑數 3劑 2劑 接種間距 第1與第2劑相隔8星期；

第2與第3劑相隔3個月 第1與第2劑相隔8星期 經生理鹽水稀釋後的接種容量 0.2毫升 0.2毫升

最新影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文