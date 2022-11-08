【推跌幼童】保良局嬰兒組爆虐兒事件　再拘25歲院舍女職員明提堂

▲ 保良局嬰兒組爆出虐兒事件。（資料圖片）

銅鑼灣保良局嬰兒組早前被爆有員工涉粗暴對待最少6名幼童。警方今日再（8日）拘捕一名25歲院舍女職員涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。

該名25歲女子已被暫控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，而於9月20日被捕的33歲女子已被暫控五項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，另一名於9月30日被捕的28歲女子亦已被暫控兩項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。案件將於明日（9日）上午在東區裁判法院提堂。

根據法例笫221章《侵害人身罪條例》第27條，任何負有管養、看管或照顧責任的人，如故意襲擊或虐待該兒童或少年人，即屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁10年。 警方非常關注虐待或疏忽照顧兒童的案件，並呼籲如有發現疑似虐兒事件，應該立即報警，以免兒童受到進一步傷害。

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記者：黃穎津