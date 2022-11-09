【放寬學校防疫】教局新指引撤隔板及1米間距要求　校長：課堂可復常　

▲ 教局寬學校防疫指引有關午膳安排、座位編排等措施。(教育局局長蔡若蓮FB圖片)

本港正逐步放寬防疫措施，教育局昨日更新學校健康指引，宣布放寬校內午膳及上課座位編排等防疫安排，包括刪走餐桌設置隔板、舉辦活動時學生要保持1米的要求，改為應保持適當距離。

有中學校長稱，放寬要求，有利學校舉行早會及升旗禮，上課可恢復小組討論，令「課堂都可以復常」。另外，教育局公布至今有484間學校申請全日面授課，當中35間為小學。

取消午膳設隔板 須確保通風

教育局發言人表示，政府整體防疫路向，是為民生和經濟活動創造最大空間，就此放寬有關午膳安排、座位編排等措施；並重申學校仍須嚴格執行佩戴口罩、每天量度體溫及師生進行快速測試等防疫措施。

教育局昨公布更新學校健康指引，刪走午膳時餐桌設置隔板、安排學生面向同一方向坐，避免面對面等要求，改為「應確保用餐地點空氣流通、有充足鮮風供應，學生須保持適當距離。」集會或活動方面，當局亦刪走參加者要保持1米距離、盡量面向同一方向等要求，改為「應盡量保持適當距離」。

上課安排及座位編排方面，新指引亦僅表明學生之間應保持適當距離，刪去原有「面對背」方式單行排坐，分組學生亦須保持最少1米距離，並考慮安裝隔板等要求。教育局只在幼稚園午睡時保留設隔板建議，並加入午睡場地要確保空氣流通及有充足鮮風供應的要求。

484校申全日面授 小學佔35間

津貼中學議會署理主席譚劍虹稱，當局早前要求保持1米距離，令學校舉行集會及升旗禮時只有較少班級可參與︰「好多學生要在課室睇轉播，效果不太理想。」他相信當局提供更多彈性，令學校可按情況做合適安排。譚又說，小組討論是中學常見的上課方式，相信放寬要求後可令課堂上出現更多不同教學方式，「課堂都可以復常。」至於午膳時設置隔板安排，他稱現時學校均備有隔板，亦已熟習措施，相信普遍學校會沿用安排，為學生加多一重保障。

另外，教育局表示，全港共484間本地學校申請恢復全日面授課，其中僅35間小學申請於12月1日或之後全校全日上課。津貼小學議會主席胡艷芬解釋，恢復全日課時要與午膳供應商、課外活動機構等協調，預料不少學校或選擇於聖誕節假期後或下學期，才恢復全日課。

本報記者 黃悅晴