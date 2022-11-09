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【雙11優惠】大家樂低至$5歎快趣桶二人餐　雙11搶2人餐券買第2件享1折【內附連結】

休閒消費 08:49 2022/11/09

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熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

大家樂推出雙11優惠，2人餐券買第2件可享1折，十分超值。(大家樂提供)

大家樂於一年一度的「11.11」推出「孖住買　拾一折」驚喜震撼優惠，網店eatCDC.com 於11月11日上午11時正起推出9款限量2人餐券，買第2件即享1折優惠，涵蓋早餐、午餐、下午茶及晚餐時段，每張訂單最高節省超過$120。

9款限量2人餐券，當中包括人氣之選「焗素豬扒飯」二人餐、「鐵板餐」二人餐，以及「打堅爐火鍋」二人餐等。以1折優惠價而言，超荀之選當然是「打堅爐火鍋」二人餐，僅需$13.5（人均$6.8）﹔CP值最高首選以低至$5歎「快趣桶」二人餐 (人均$2.5)。

9款2人餐每款限量200份（共1,800份），售完即止，絕不能錯過！

優惠包括人氣之選「打堅爐火鍋」二人餐(大家樂提供)

優惠於上午11點準時開賣，每張訂單限買2件2人餐及可享第2件1折優惠1次，1折優惠以最低價格之產品計算。以購買「打堅爐火鍋」及「鐵板餐」2人餐為例，價錢較低的「鐵板餐」二人餐可享1折，結帳總額將為$147.5 （「打堅爐火鍋」二人餐$135 +「鐵板餐」2人餐1折價 $12.5）。

Club 100會員登入eatCDC.com網站後成功搶購之2人餐券會在Club100易.0手機App內顯示，讓食客更方便快捷地使用，隨時隨地與好友分享美食。

記者：招美寶

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